Şehitliğe giden baba gözyaşlarını tutamadı Şehitliğe giden baba gözyaşlarını tutamadı Şehit ailelerinden şehitlik ziyareti Bursa'da bayram öncesi şehitliği ziyaret eden aileler gözyaşlarını tutamadı.

Şehitliğe giden baba gözyaşlarını tutamadı

Şehit ailelerinden şehitlik ziyareti

BURSA - Bursa'da bayram öncesi şehitliği ziyaret eden aileler gözyaşlarını tutamadı.

Ramazan ayının son gününde Pınarbaşı şehitliğine şehit aileleri çocuklarına dua etmek için gitti. Şehit çocuklarının mezarları başında uzun süre kalan aileler dua ederek çocuklarının resimlerini öpüp gözyaşlarına hakim olamadı. Şehitlik aileleri bayram boyu şehitliği ziyaret edecek. Şehit Zeki Burak Okay'ın babası Sezai Okay, oğlunun mezarını ziyaret ederek başında duygu dolu anlar yaşadı. Şehit babası oğlunun mezarında bulunan resmini öperek gözyaşlarına hakim olamadı.

Evlat acısının hiç bir acıya benzemediğini ifade eden Sezai Okay, "Bu bayramlar şehit aileleri için en acı ve zor günlerden biri oluyor. Bütün herkes çocuk ve torunlarına sarılırken biz böyle bir günde mezar mermerlerine sarılıyoruz. Bu acının tarifi yok" dedi.

Kaynak: İHA