Şehitlerin Naaşı Gaziantep'e Getirildi

Afrin'de yürütülen Zeytin dalı Harekatında şehit olan 3 askerin naaşı Gaziantep'te getirildi. Afrin'de Zeytin Dalı Harekatına katılan askerlerin PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada, Süngütepe Hudut Bölüğüne bağlı İlhami Hardal Piyade Hudut Karakolu'na tanksavar atışı ile yapılan saldırıda 3 asker şehit oldu. Şehit edilen askerin naaşları, yapılacak otopsinin ardından cenaze aracı ile Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Şehitlerin cenazeleri otopsilerin ardından memleketlerine gönderilecek.

( Mehmet Bulut - Bekir Basmacı/İHA)