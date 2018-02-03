Şehitlerin Naaşı Gaziantep'e Getirildi
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Şehitlerin Naaşı Gaziantep'e Getirildi

Şehitlerin naaşı Gaziantep'e getirildiGAZİANTEP - Afrin'de yürütülen Zeytin dalı Harekatında şehit olan 3 askerin naaşı Gaziantep'te getirildi.

Şehitlerin naaşı Gaziantep'e getirildi

GAZİANTEP - Afrin'de yürütülen Zeytin dalı Harekatında şehit olan 3 askerin naaşı Gaziantep'te getirildi.
Afrin'de Zeytin Dalı Harekatına katılan askerlerin PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada, Süngütepe Hudut Bölüğüne bağlı İlhami Hardal Piyade Hudut Karakolu'na tanksavar atışı ile yapılan saldırıda 3 asker şehit oldu. Şehit edilen askerin naaşları, yapılacak otopsinin ardından cenaze aracı ile Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Şehitlerin cenazeleri otopsilerin ardından memleketlerine gönderilecek

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