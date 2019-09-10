Şehitlerin mezar taşları yenilendi

Şehitlerin mezar taşları yenilendi

Gaziantep'in Araban ilçesinde, şehitlerin mezar taşları yenilendi.

10.09.2019 12:26
Şehitlerin mezar taşları yenilendi

Gaziantep'in Araban

ilçesinde, şehitlerin mezar taşları yenilendi.

Araban

ilçesi mezarlığındaki şehitlikte mezarları bulunan Şehit Piyade Uzman Çavuş Sait Demirel, Şehit Polis Memuru İbrahim Darıcı ve Şehit Polis Memuru

Sabri Emir'in mezar taşları Gaziantep Valiliği tarafından beyaz mermerden tek tip olarak yenilendi.

Mezar taşlarına şehitlerin resimleri konularak, baş taşlarına bayrak takıldı.

Şehit Sait Demirel'in ağabeyi Mustafa Demirel, Arabanlı şehitlerin mezar taşlarının

yenilenmesini sağlayan Gaziantep Valisi Davut Gül'e teşekkür etti.

Kaynak: AA
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