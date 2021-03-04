Şehitlerin kimlikleri belli oldu mu? Bitlis'te şehit olan askerlerin isimleri nelerdir? Kaç askerimiz şehit oldu?

Son dakika: Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde askeri helikopter düştü. Milli Savunma Bakanlığı, 9 personelin şehit olduğunu ve 4 personelin yaralandığını bildirdi. Peki, Bitlis'te Askeri helikopter neden düştü? Şehitlerin kimlikleri belli oldu mu? Bitlis'te şehit olan askerlerin isimleri nelerdir? Kaç askerimiz şehit oldu?

Son dakika: Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde askeri helikopter düştü. Milli Savunma Bakanlığı, 9 personelin şehit olduğunu ve 4 personelin yaralandığını bildirdi. Peki, Bitlis'te Askeri helikopter neden düştü? Şehitlerin kimlikleri belli oldu mu? Bitlis'te şehit olan askerlerin isimleri nelerdir? Kaç askerimiz şehit oldu? Askeri helikopterin düşme sebebi nedir? Kaç kişi vefat etti? Kaç kişi yaralandı? İşte detaylar haberimizde…

ŞEHİTLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU MU?

Olay yerinde 9 askerin şehit olduğu kaza sonrası Milli Savunma Bakanlığı, 2 askerin daha şehit olduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tatvan'da kaza kırıma uğrayan helikopterdeki kahraman silah arkadaşımızdan biri daha kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit sayımız 11'e yükselmiştir. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, değerli ailelerine başsağlığı diliyoruz. Asil milletimizin başı sağ olsun" denildi. Yaralı 2 askerin ise tedavilerine devam edildiği belirtildi.

Şehit olan askerlerin kimliklerine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

MSB, BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYINLADI

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetlerimize ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25'te irtibat kesilmiş, helikopterdeki kahraman silah arkadaşlarımızdan 9'unun şehit olduğu, 4'ünün yaralandığı belirlenmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Asil Milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz"

ERDOĞAN, KAZA İLE İLGİLİ BAKAN AKAR'DAN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olayla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi aldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, kazanın duyulduğu ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Erdoğan'ın, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı dilediği, yaralı askerlere şifa temennisinde bulunduğu kaydedildi.

SOYLU VE AKAR BÖLGEYE GİTTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bölgeye gitti. Akar'ın yanında kuvvet komutanlarının da yer aldığı belirtildi.

ŞEHİT KORGENERAL OSMAN ERBAŞ KİMDİR?

Korgeneral Osman Erbaş, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 8. Kolordu Komutanı görev yapmaktaydı.

Yozgat Yerköy'lü olan Şehit 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş yedi ay önce de annesi Cemile Erbaş'ı kaybetmişti.

İlk ve ortaokulu memleketinde tamamlayan şehit Erbaş askeri okuldan başarı ile mezun oldu. Türkiye'nin farklı bölgelerinde görev yapan Korgeneral Erbaş, yaklaşık 5 yıldır 8. Kolordu Komutanlığını yürütüyordu. Erbaş, bir sonraki YAŞ Toplantısında Orgeneralliğe terfi etmeyi bekliyordu.