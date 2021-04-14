Biri turuncu kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Biri turuncu kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel
Biri turuncu kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da 5 vatandaş ve bir jandarmayı şehit eden biri turuncu kategorideki PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Şehirler arası seyahat kısıtlaması nasıl uygulanacak? Bakanlık ayrıntıları paylaştı
Şehirler arası seyahat kısıtlaması nasıl uygulanacak? Bakanlık ayrıntıları paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da 5 vatandaş ve bir jandarmayı şehit eden biri turuncu kategorideki PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehitlerimiz emin olsunlar... Bir bir hesap soruluyor, sorulacak! Geçtiğimiz yıl Diyarbakır'da, ağaç kesmeye giderken PKK tarafından katledilen 5 vatandaşımızı ve kahraman jandarmamız Mehmet Çelik'i şehit eden, biri turuncu, 2 terörist etkisiz. Kahramanlarımızın eline sağlık." ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Eren-2 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu kapsamında, Diyarbakır'ın Lice ilçesi Arıklı Mahallesi bölgesinde Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığının sevk ve idaresinde jandarma komando ve jandarma özel harekat birliklerince operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda, 8 Nisan 2020'de Kulp ilçesi Güleç Mahallesi'nde 5 sivil orman işçisinin katledilmesi eylemini gerçekleştiren, 9 Ocak 2021'de aynı bölgede yapılan Yıldırım-7 Operasyonu'nda ise Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik'i şehit eden 2 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, aranan teröristler listesinde turuncu kategoride yer alan "Dara Zagros" kod adlı Abdulsıttar Özer olduğunun belirlendiği kaydedilen açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müjde Ar Mehtap Ar Demet Özdemir Caner Cindoruk
Spor Metin Oktay Gökhan Gönül Ünal Karaman Mustafa Cengiz Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Biri turuncu kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 20:40:03. #1.16#

title