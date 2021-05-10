ŞEHİTLERİN KABRİNE ÇOK ÖZEL MERMER
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ŞEHİTLERİN KABRİNE ÇOK ÖZEL MERMER

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRKİYE'nin birlik ve bütünlüğünü korurken yaşamını yitiren şehitlerin kabirleri, İtalya'dan sonra dünyanın en büyük rezervine sahip olan Balıkesir'in Marmara ilçesinden çıkarılan mermerlerle özel olarak yapılıyor.

TÜRKİYE'nin birlik ve bütünlüğünü korurken yaşamını yitiren şehitlerin kabirleri, İtalya'dan sonra dünyanın en büyük rezervine sahip olan Balıkesir'in Marmara ilçesinden çıkarılan mermerlerle özel olarak yapılıyor.

Marmara Adası'nda, yaklaşık 3 bin yıldır çıkartılan mermerler büyük ilgi görüyor. Adadan her yıl çıkarılan 600 bin ton blok mermer 4 kıtada, aralarında ABD'nin de bulunduğu birçok ülkeye ihraç ediliyor. Adadan çıkarılan mermerler, yaklaşık 160 sektörde kullanılıyor. Türkiye'nin de birçok noktasına gönderilen Marmara mermeri, şehit mezarlarının yapımı ve onarımında da kullanıyor. Balıkesir'deki şehit mezarlarını ücretsiz yaptıklarını belirten Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, "Bundan mutluluk duyuyoruz" dedi.

'MERMERLERİ ÖZEL OLARAK HAZIRLIYORUZ'

Adadan çıkarılan mermerlerin dayanıklı olduğunu belirten Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, "Şehitlerimiz için çıkardığımız mermerlerin en büyük özelliği, her türlü dış etkenlere dayanıklı olması. Yazın sıcağına, kışın soğuk havasına gibi. Bu mermerleri, atölyelerde özel olarak hazırlayıp, şehitlerimizin toprağa verileceği kentlere gönderiyoruz. Şehrimizde, Balıkesir'de toprağa verilen şehitlerimizin kabirlerini, Marmara ilçemizde bulunan mermer atölyesi sahipleri özel olarak hazırlayıp, belediyemiz aracılığıyla valiliğe teslim ediyorlar. Bundan da mutluluk duyuyorlar" diye konuştu.

'GÖNÜLLÜ OLARAK YAPIYORUZ'

Şehit mezarları için mermerleri işleyip, şehitlik abidesi yapan mermer ustası Hakan Şengül, "Konu şehitlerimiz olduğu zaman daha istekli ve gönüllü olarak işimizi yapıyoruz. Herhangi bir ücret beklemiyoruz. Ben bu bölgenin insanıyım. Şu anda, şehitlerimizin kabrinin yenilenmesin işlemini sürdürüyorum. Avşa Adası'nda da şehitlik abidesi yapıyoruz" dedi.

'YURT DIŞINDA LAHİT YAPIMINDA KULLANILIYOR'

Marmara Adalar Belediye Başkan Yardımcısı olan Maden Mühendisi Recep Ali Ayaz, Çanakkale'deki şehitliklerimizde bulunan tüm abide taşlarının da, Saraylar'dan çıkartılan özel mermerden yapıldığını söyledi. Bu mermerin birçok özelliğinin bulunduğunu belirten Ayaz, "Hava koşullarındaki sıcaklık farkına karşı mermerlerimiz çok dayanıklı Yaşanabilecek basınca rağmen uzun yıllar bozulmadan kalabiliyor. Ayrıca sağlam ve rahat işlendiği için her türlü figürlerin işlenmesi kolaylıkla gerçekleşebiliyor. Böyle de bir özelliği var. Bu mermerler, Avrupa'da, aralarında Bulgaristan ve Romanya'nın da olduğu birçok ülkede lahit yapımında kullanılıyor. Büyük de ilgi görüyor " dedi.

ŞEHİTLERİN KABRİNE ÇOK ÖZEL MERMER
ŞEHİTLERİN KABRİNE ÇOK ÖZEL MERMER
ŞEHİTLERİN KABRİNE ÇOK ÖZEL MERMER
ŞEHİTLERİN KABRİNE ÇOK ÖZEL MERMER
ŞEHİTLERİN KABRİNE ÇOK ÖZEL MERMER
ŞEHİTLERİN KABRİNE ÇOK ÖZEL MERMER
ŞEHİTLERİN KABRİNE ÇOK ÖZEL MERMER
ŞEHİTLERİN KABRİNE ÇOK ÖZEL MERMER
ŞEHİTLERİN KABRİNE ÇOK ÖZEL MERMER
ŞEHİTLERİN KABRİNE ÇOK ÖZEL MERMER
ŞEHİTLERİN KABRİNE ÇOK ÖZEL MERMER

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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