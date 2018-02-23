Şehitlerin İsmi Zeytin Fidanında Yaşayacak

İzmir'de, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerler adına zeytin fidanı dikildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Torbalı ilçesindeki Şehit Onur Ensar Ayanoğlu Ortaokulunda düzenlenen fidan dikim töreninde, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. Ay yıldızlı tişört giyen ve yakalarına şehitlerin fotoğraflarını takan öğrencilerin bir kısmı, İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, törendeki konuşmasında, bu toprakların tepside sunulmadığını, mücadele, alın teri ve toprağa düşen kanla vatan haline geldiğini söyledi.

Vatan için mücadelenin hala devam ettiğini belirten Yahşi, "Mehmetçik Afrin'de mücadele verirken, İzmir'de de çocuklar vatan, bayrak bilinciyle yetiştiriliyor. Ne mutlu bize ki bu toprakların kıymetini bilen bir nesiliz. Afrin'deki şehitlerimizi hayırla anıyoruz." diye konuştu.

Yeniköy Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Sıla Özer de "Mehmetçik ve Afrin" adlı şiirini okudu.

Daha sonra okul bahçesine Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerlerin adına zeytin fidanları dikildi.

Bu sırada şehitlerin isimleri tek tek anons edilirken, Mehmetçik'in Çanakkale Savaşı sırasında giydiği üniformaların benzerini giyen öğrenciler de "burada" diye karşılık verdi. Fidanların yanına şehidin isminin yazılı olduğu tabela ile Türk bayrağı da konuldu.

Tören, şehitler için dua edilmesiyle sona erdi.