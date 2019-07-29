Şehitlerin isimleri kütüphanelerde yaşatılıyor

Afyonkarahisar'da 15 kişilik "Yaşayan Şehit Kütüphaneleri Topluluğu"nun sosyal medyada organize olarak temin ettiği kitaplarla kamu kurumları ve okullarda açtığı kütüphanelerde şehitlerin isimleri yaşatılıyor.

Gençlik ve Spor ile Dışişleri bakanlıklarının desteğiyle çalışmalar yürüten "Yaşayan Şehit Kütüphaneleri Topluluğu", Türkiye genelinde açtıkları kütüphanelerle hem şehit ailelerini mutlu ediyor hem de topluma örnek oluyor.

Şimdiye kadar "Yaşayan Şehit Kütüphaneleri" projeleri kapsamında 33 kütüphanenin kurulmasına öncülük eden topluluk, Afyonkarahisar'da da 15 gönüllüsüyle hizmet veriyor.

Topluluk, sosyal medyada organize olarak temin ettikleri kitaplarla, kentteki Hamidiye Ortaokulunda "Şehit Özel Harekat Polisi Ahmet Altun" ile Gedik Ahmet Paşa İlkokulunda "Şehit Er Kamil Tunç" kütüphanelerini açtı.

Kente üçüncü kütüphanenin hazırlıklarını yapan topluluk, Kurban Bayramı'ndan sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne ait Çocuk Evleri sitesinde de "Şehit Ömer Bilal Akpınar" ismiyle yeni kütüphane kurmaya hazırlanıyor.

Topluluğun Afyonkarahisar İl Koordinatörü Hilal Kalafat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yaşayan Şehit Kütüphaneleri topluluklarının Türkiye'nin 81 ilinde faaliyet yürüttüğünü söyledi.

Hazırladıkları projelerinin ardından sosyal medya hesaplarından afiş ve kitaplar için adres bilgilerini paylaştıklarını dile getiren Kalafat, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin doğusundan batısına ve her noktasından gönüllü herkes, bizlerle iletişime geçerek kitap gönderiyor. İsteyenler kitapları yeni alabiliyor, isteyenler ellerindeki okunmuş kitapları yolluyor. Bizler bu kütüphaneleri tamamen gönüllü arkadaşlarımızın ve duyarlı vatandaşlarımızın destekleriyle oluşturuyoruz. Boyacımız, mobilyacımız ve reklamcımız tamamen gönüllü insanlar. Yine, kitapları toplayan, seçip ayıran ve getirip dolaplara yerleştiren arkadaşlarımızın hepsi çok duyarlı insanlar."

Bu kütüphaneler sayesinde "şehitlerin kalp atışlarını hissettiklerini" anlatan Kalafat, "Ayette 'Onlar ölü değildir, diridirler.' diye belirtiliyor. Onlar hala yaşıyorlar. Bütün çalışmalarımızda o ayeti iliklerimize kadar yaşıyoruz. Bütün duyarlı vatandaşlarımızın da bunu hissettiğini biliyoruz. Onlar da hazırladığımız bütün kütüphanelerimize destek oluyor." dedi.

Kalafat, Afyonkarahisar'da 5 kütüphane projesi daha hazırladıklarını, onların akabinde köylerde de benzer çalışmalar yapacaklarını söyledi.

"Amacımız şehitlerimizin anısını yaşatmak"

Topluluk üyelerinden Fatma Gedik de projeye gönüllü katıldığını belirtti.

Sosyal medya üzerinden kitapları topladıklarını ifade eden Gedik, şunları kaydetti:

"Bu kitapları düzenleyerek oluşturacağımız kütüphanelere yerleştiriyoruz. Bunun dışında kütüphane için temizlik, boya gibi işleri de elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Amacımız vatan için kendini feda etmiş şehitlerimizin anısını yaşatmak. Şehidin adına bir kütüphane oluşturarak eğitime de destek oluyoruz. Bu da bizleri çok mutlu ediyor."

Kaynak: AA