Şehitlerin anısını vakıf çalışmalarıyla yaşatacak

ABDULLAH ÖZKUL - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, kurduğu vakıfla, 15 Temmuz ve tüm şehitlerin anısını yaşatacak.

Vatan Yıldızları Vakfı Genel Başkanı Soner Halisdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'da ülkenin birlik ve beraberliğini, demokrasiyi bozmaya, bölmeye, parçalamaya yönelik haince girişim yapıldığını söyledi.

Bu girişme başta cumhurbaşkanı olmak üzere aziz milletin "dur" dediğini belirten Halisdemir, şunları kaydetti:

"Aziz şehitlerimiz ve kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir de 15 Temmuz'un bir dönüm noktasına damga vurdu. 3 yıl geçmesine rağmen Çanakkale'de kurtuluşumuz olduğu gibi 15 Temmuz'da ülkemizin yeniden dirilişiydi ve bu dirilişi 3 yıldır halkımız ne 15 Temmuz'da yapılan hainliği unuttu ne de kahramanlarını, şehitlerini unuttu. Milletimiz, 15 Temmuz'da nasıl demokrasisine canıyla kanıyla sahip çıktıysa bu gün de 3 yıl olmasına rağmen halen ülkesine demokrasisine ve 15 Temmuz şehitlerine ve ailesine sahip çıkıyor. Milletimiz, 'geleneği olmayanın geleceği olmaz' duygusuyla sadece 15 Temmuz şehitlerine değil Oğuz Beyimizden bu yana tüm aziz şehitlerimize, atalarımıza sahip çıkıyor."

Haslidemir, darbe girişimi davalarında yargılananların aldıkları cezaların şehit yakınlarının gönüllerini rahatlattığını aktararak, "Türk milletinin bu güne kadar bundan sonra da güvendiği, inandığı iki adalet var. Birisi ilahi adalet diğeri de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bağımsız yargısı. Hamd olsun adalet yerini buldu. Bundan sonra da bulacak. Hainliklerinin karşılığını elbette gönül başka şeyler istiyor ama adaletin verdiği hükümle biz şehit ailelerinin gönlü rahatladı. Diğer şehit aileleriyle birlikte tüm davaları takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz darbe girişiminden etkilenerek bu güne kadar şehadete erenlerin anısını yaşatmak adına Vatan Yıldızları Vakfını kurduklarına değinen Halisdemir, şöyle konuştu:

"15 Temmuz'dan sonra kurduğumuz bir vakıf. Bu vakfın amacı 1071'den bu yana aziz şehitlerimizin, atalarımızın bize canım vatanı ne şartlarda bıraktıklarını anlayarak genç nice yıldızlara aktarmak ve onlarla yaşamak. 1071'den bu yana tüm şehitlerimizi yad ederek ve onların hatıralarını içimize sindirerek, o bilinçle gerekirse Ömer Halisdemir gibi canını hiç düşünmeden önce vatan diyenlerin bu duygusunu yaşamak ve yaşatmak için çalışacağız. Malazgirt'ten alıp Çanakkale ruhunu, 15 Temmuz ruhunu, Kıbrıs ruhunu ve bundan sonra güneydoğudaki Mehmetçiklerimizin gösterdiği fedakarlık ruhunu genç vatan yıldızlarına yaşatmak ve aktarmak. Çanakkale kurtuluşumuzdu, 15 Temmuz dirilişimiz. 15 Temmuz'u unutmadık unutturmayacağız. Şehidimiz Ömer Halisdemir'in bir sözü var 'geçmişini bilmeyenin geleceği olmaz' duygusuyla gençlerimize hep aktaracağız. Canla başla gerekirse Ömer Halisdemir gibi bu uğurda biz de ölmeye hazırız."

Soner Halisdemir, vatan özleminin şehit ağabeyinin özleminden daha üste çıktığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Elbette ağabeyimi özlüyorum. Nefesini, konuşmasını, gülüşünü her şeyini özlüyorum. Biz 7 kardeştik, hamd olsun şimdi 80 milyon kardeşimiz oldu. Ağabeyimi özlüyoruz ama milletimiz bu özlemi bastırıyor. Görüyorsunuz milletimiz geliyor bizlere 'kardeşim, evladım' diyerek kucaklıyor, mekanı cennet olsun. Burada aileleriyle nasıl kucaklaştıysak inşallah şehitlerimizle birlikte biz de orada onlarla kucaklaşırız."

Kaynak: AA