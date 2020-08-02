Şehitlerin anılarını rölyef sanatıyla yaşatıyorlar
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Şehitlerin anılarını rölyef sanatıyla yaşatıyorlar

Bartın Gençlik Merkezi tarafından şehitlerin anısını yaşatmak ve gençlere bağımsızlığın, şehitlik makamının önemini benimsetmek için şehitlerin fotoğrafları kağıt rölyeflere aktarılıyor.

Şehitlerin anılarını rölyef sanatıyla yaşatıyorlar
02.08.2020 11:09 | Son Güncelleme: 02.08.2020 12:08

Bartın Gençlik Merkezi tarafından şehitlerin anısını yaşatmak ve gençlere bağımsızlığın, şehitlik makamının önemini benimsetmek için şehitlerin fotoğrafları kağıt rölyeflere aktarılıyor.

Gençlerin milli ve manevi duygularının geliştirilmesi, bağımsızlık mücadelesinin önemini kalıcı eserlerle aktarılması amaçlanan projeyle şehitlerin birden çok fotoğrafı üst üste özel tekniklerle yapıştırılarak belirli bir derinliğe sahip üç boyutlu tablolar haline getiriliyor.

Gençlik Merkezi liderlerinden Şükran Öz tarafından yürütülen titiz bir çalışmayla ikişer adet yapılan tablolardan biri şehit ailelerine teslim edilmek üzere hazırlanırken, diğer tablo ise gençlik merkezinde oluşturulacak şehit köşesine yerleştiriliyor.

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Cem Kambur, Şehit Piyade Uzman Çavuş Uğur Akyer, Şehit Piyade Er Ayhan Erdoğan, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sinan Oruç ve 15 Temmuz şehidi din görevlisi Mustafa Yaman'ın fotoğraflarından yapılan kağıt rölyef tablolar görselliğiyle de dikkati çekiyor.

- Gençlerin şehitleri tanıması hedefleniyor

Bartın Gençlik Merkezi Müdürü Muammer Kaya, AA muhabirine, vatan uğruna can vermiş şehitleri gençlik merkezinde yaşatmak ve gençlerin de şehitleri tanımalarını istediklerini söyledi.

Bartın'da vatan uğruna, bayrak uğruna, mukaddesat uğruna şehit düşenleri tespit ettiklerini ve ailelerine ulaşarak çalışma için kendilerinden onay aldıklarını ifade eden Kaya, şunları kaydetti:

"Biz bu projemizle gençlik merkezimizde şehitlerimizi yaşatmak istiyoruz. Burası gençlik merkezi, gençlerimizin yoğun olarak geldikleri bir yer. Bu gördüğünüz şehitlerimiz de genç yaşta vatan uğruna şehit oldular. Biz istedik ki gençlerimiz bunları tanısınlar. Vatan uğruna, bayrak uğruna şehit olan Bartınlı gençlerimizi tanısınlar. Ailelerinin rızasını aldık. Aileleri kabul edenlerinkini kağıt rölyef çalışması yaparak bir tanesini şehit ailesine hediye edip bir tanesini de burada şehit köşemizde sergilemek üzere böyle bir çalışma yapıyoruz."

Şükran Öz de kağıt rölyef çalışmasının çeşitli boyutlarda fotoğrafların özel teknikle üstü üste yapıştırılıp el becerisi ve hayal gücüne göre derinlikler verilerek oluşturulan bir çalışma olduğunu belirtti.

Bartınlı şehitlerin anısını yaşatmak için de kağıt rölyef çalışması yapmaya karar verdiklerini anlatan Öz, "Farklı olarak ne yapabiliriz diyerek yola çıkarak bu rölyef tabloları yapmaya karar verdik. Benim de el yatkınlığım olduğu için gençlerimizle birlikte böyle bir çalışma yapmaya karar verdik. Tablolardan ikişer tane yapıyoruz. Bir tanesini onların anısını yaşatmak adına şehit ailelerine hediye ediyoruz, bir tanesini de gençlik merkezimizdeki şehitler köşemizde sergiliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Manşet

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