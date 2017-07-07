Şehitlerin Adı Parklarda Yaşatılacak

Edremit Belediyesi Meclis toplantısında şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın ile şehit müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ın isimlerinin ilçedeki parklara verilmesi kararlaştırıldı.



Şehitlerin isimlerinin parklara verilmesi Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka'nın önerisiyle Meclis gündemine alındı. Yapılan oylama oy birliğiyle kabul edildi.



Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede terör olaylarının yaşanmasını istemediklerini belirterek, şu bilgileri aktardı:



"Her gün bunun gibi yurdumuzun dört bir köşesinde birçok şehidimiz oluyor. Birçok evimize ateş düşüyor. Ben bu düşen ateşlerin artık son bulmasını, Edremit Belediye Meclisinde aldığımız bu şehit ismi verilmesiyle ilgili kararların artık son bulmasını istiyorum. Umuyorum ki önümüzdeki günler ülkemiz açısından çok daha rahat ve huzurlu günler olacak diye düşünüyorum."



Tümgeneral Aydoğan Aydın, Şırnak'ın Uludere İlçesi Şenoba beldesinde helikopterin düşmesi sonucu, müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ise Batman'ın Kozluk ilçesinde şehit olmuştu.