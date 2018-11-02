Batman Valisi Ahmet Deniz, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor, kalmayacak. Dün bile Şırnak'ta, Batman'da 8-10 terörist etkisiz hale getirildi. Jandarmamız, polisimiz örgütün bombacısını çok güzel bir operasyonla Batman'da etkisiz hale getirdi." dedi.



Valiler Kararnamesi ile Manisa'ya atanan Deniz, Gercüş İlçe Jandarma Komutanlığı ziyaretinde, 4 Ekim'de ilçeye bağlı Yemişli köyü ile Mardin'in Dargeçit ilçesinin Umutlu köyü kırsalında operasyona giden askerleri taşıyan Kobra tipi zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 8 askerin silah arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Vali Deniz, burada yaptığı konuşmada, güvenlik güçlerinin zorlu şartlarda görev yaptığını belirterek, devletin imkanlarının çok iyi olduğunu, kale gibi kalekollar yapıldığını, görev yapılan yerlerin sağlamlığının önemli olduğunu söyledi.

Arazi şartlarının zor olduğunu ifade eden Ahmet Deniz, "Devletin bütün imkanları sizlere seferber ediliyor. Üs bölgelerimizde, operasyonlarda teknik cihazlar, İHA'lar, SİHA'lar olsun bunlar Türkiye Cumhuriyeti devletinin gücünü gösteriyor. Yerli ve milli teknolojiyi kullanıyoruz. Türkiye'nin kullandığı İHA, SİHA teknolojisi şu an dünyada 6 ülkenin kullandığı teknolojidir." diye konuştu.

"Terörün konuşulmadığı bir ülke olacağız"

Teröristlerin şu anda adeta kaçacak delik aradıklarını kaydeden Deniz, bugünlerin teröristlerin en iyi günleri olduğunu aktardı.

"Allah izin verirse 2-3 yıl içinde terörün konuşulmadığı bir ülke olacağız." diyen Vali Deniz, şöyle konuştu:

"Şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor, kalmayacak. Dün bile Şırnak'ta, Batman'da 8-10 terörist etkisiz hale getirildi. Jandarmamız, polisimiz örgütün bombacısını çok güzel bir operasyonla Batman'da etkisiz hale getirdi. Sizlerin kahramanca mücadelesi sayesinde artık bunların sonu gelecek. Vatan sevgisi böyle bir şey. Bu milletin her ferdi yeri geldiği zaman gül bahçesine gider gibi şehadete yürüyen bir millet. Ezan dinmesin, bayrak inmesin diye nasıl Çanakkale'de şehadete, ölüme yürüdük, 15 Temmuz'da hakeza. Toprakları vatan yapmak böyle birşey, yürek istiyor. Vatandan daha kıymetli bir şeyimiz de yok. Her şeysiz olur ama vatansız olunmaz arkadaşlar."

Daha sonra Gercüş ilçesindeki Kalecik Suva Üs Bölgesi'ndeki güvenlik korucularını da ziyaret eden Deniz, görevlerinde başarılar diledi.

Ahmet Deniz, "Hainleri titretmeye devam. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Bu hain virüsü hep beraber temizleyeceğiz." diye konuştu.

Güvenlik korucusu Eyüp Korak da görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını belirtti.

Mardin'de ele geçirilen bombalı araç



Beşiri ilçesinde de İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Deniz, ilçeye bağlı Yarımtaş köyünde önceki akşam gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK'nın bombacısının etkisiz hale getirilmesinde büyük başarı sağlayan asker ve polislerle bir araya geldi.



Güvenlik güçlerini tebrik eden Vali Deniz, "Burada etkisiz hale getirilen terör örgütünün bombacısı, Mardin'de yakalanan bombalı araçla irtibatlı biriydi. O bombalar buraya gelecekti büyük bir ihtimalle. Onun için gece gündüz demeden dikkat ediyoruz. Sizlerin can güvenliği bizim için her şeyden daha kıymetli." ifadelerini kullandı.



Deniz, ilçelerde esnaf ve vatandaşları da ziyaret etti.