Şehitlerimizin Kanı Yerde Kalmasın"

SEYİT AHMET EKSİK - Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün ağabeyi Çağlar Bülbül, "Geçen yıl bugün kardeşim bizimleydi ama şehit edildiği gün özellikle bizim için daha farklı bir acı hissediyoruz." dedi.

Bülbül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bütün şehitlerin ailelerine sabır dileyerek, "Eren sadece bizim kardeşimizdi, 80 milyonun kardeşi oldu. Hepimizin kardeşi, evladı oldu. Kardeşimizi kaybedeli bir yıl oldu ama bize sorarsanız bin yıl olmuş gibi. Eren'i zaten her gün hatırlıyoruz ama bayramlarda özellikle daha farklı yokluğunu hissediyoruz. Babamı kaybedeli 2 buçuk yıl oldu. Babamdan sonra zaten buruk bayramlar geçiriyorduk üstüne bir de Eren eklendi." ifadelerini kullandı.

Her zaman ailenin yanında olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan'a teşekkür eden Bülbül, "Bir yıl oldu. Cumartesi günü hüznümüz daha çok artacak. Geçen yıl bugün kardeşim bizimleydi ama şehit edildiği gün özellikle bizim için daha farklı bir acı hissediyoruz." dedi.

Terörün kökünün kazınacağına inandıklarını aktaran Bülbül, Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristler "Cudi Zaza" kod adlı Mehmet Yakışır ile "Rodi" kod adlı Levent Dayan'ın öldürülmesiyle ilgili olarak ise "Sadece benim kardeşimin değil bütün şehitlerimizin katilleri öldürülsün istiyorum. Sadece benim annem değil... Bir kaç gün önce 11 aylık bir yavru ve annesi şehit oldu. İnşallah en kısa zamanda bunların kökü kurur. Zaten şuna inanıyoruz özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun bunların kökünü kazıyacağına adım gibi eminim. Kardeşim gibi 11 aylık bebeğe de üzüldük" şeklinde konuştu.

Bülbül, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Burada sadece Eren benim kardeşim diye birşey yok. Vatan hepimizin vatanıysa burada benim kardeşim olsun, başka yerdeki şehit kardeşimiz olsun hepsi bizi üzüyor. Geçenlerde Akçaabat ilçesinde bir şehidimiz vardı. Onun annesini dinlediğim zaman aynı benim annem gibi... Birkaç gün sonra zaten izne gelecekti... Tabi ateş düştüğü yeri yakar diyorlar gerçekten doğruymuş. Biz yine çıkıyoruz sosyal hayatımız var ama annelerimiz, babalarımız kesinlikle bu yükü kaldıramıyor. Annem şu an yaylada, yarın aşağı gelecek. Eren'in mezarına geldiği zaman acısı aynı şekilde büyüyecek. Sadece Eren'in değil bütün şehitlerimizin kanı yerde kalmasın. Bütün annelerimiz, babalarımız kardeşlerimiz hepsi bizim gibi nasıl Eren'in katilleri vurulmuşsa, Eren'in kanı yerde kalmadı diyorsak istiyoruz ki bütün şehitlerimizin kanı yerde kalmasın."

Eren Bülbül'ün eniştesi Selim Murat da "Bu devlet, PKK'nın ve bütün dış güçlerin hepsinin hakkından gelecektir. Yazıktır Eren Bülbül genç yaşta şehit oldu. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun bütün şehitlerimizin. Eren de bizim diğer şehitler de bizim." dedi.

-"Terör örgütlerini lanetliyorum"

Terörle mücadelenin kararlılıkla yürütüldüğünü aktaran Murat, "Cumhurbaşkanımız arkasında durduğu müddetçe bu işin en yakın bir zamanda biteceğine canı gönülden inanıyorum. Kesinlikle taviz yok. Kimse daha sokaklarda molotof atabiliyor mu? Terör örgütlerini lanetliyorum... Bu Türkiye hepimizin onlar da bu ülkede su içiyorlar Mecliste de her yerde su içiyorlar, ekmeğini yiyorlar. Ne amaçlıyorlar ben anlamıyorum." ifadelerini kullandı.

İlçe esnaflarından Süleyman Kısa da ülkenin terör konusunda çok acı çektiğini vurguladı.

Vatandaşlardan Sultan Öztürk de terörün yok edilmesi konusunda devletin çok kararlı olduğunu kaydetti.

Maçka halkı olarak Eren Bülbül'ün şehit edilmesine çok üzüldüklerini aktaran Nihat Danışmaz da terörü lanetlediklerini belirterek, "İnşallah hiç bir yerde bunun bir tekrarı olmaz. En yakın zamanda hepsi biter. Türkiye Cumhuriyeti'ne güveniyoruz en yakın zamanda terör bitecektir inşallah. Çok üzgünüz Eren Bülbül adına. Terör diye bir şey olmaması lazım. Lanetliyoruz. Kabullenemiyoruz ama ne yazık ki kötü zihniyetli ülkeler bunları besliyorlar. Bunlar da onların köpekliğini yapıyor. Lanetliyoruz, inşallah olmaz bir daha." ifadelerini kullandı.

Trabzon'un Maçka ilçesinde geçen yıl Ağustos ayında çıkan çatışmada 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristler "Cuci Zaza" kod adlı Mehmet Yakışır ile "Rodi" kod adlı Levent Dayan'ın öldürüldüğünü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi Twitter hesabından duyurmuştu.

Soylu, mesajında şu ifadelere yer vermişti, "Eren Bülbül, şimdi rahat rahat ismini anabiliriz. O kalleşler cehennemde, sen cennettesin. Kahraman jandarmamızı kutluyorum. PKK'nın sözde Karadeniz lideri Zeynel kod adlı (kırmızı liste) Mehmet Yakışır ve Sorej kod adlı Barış Coşkun öldürüldü."