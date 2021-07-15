Şehitlerimizin Kabirleri Ziyaret Edildi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Hoca Ahmet Yesevi Camiinde şehitlerimizin ruhuna Mevlid okundu, hatim duası yapıldı ve cami çıkışında vatandaşlarımıza çeşitli ikramlarda bulunuldu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Hoca Ahmet Yesevi Camiinde şehitlerimizin ruhuna Mevlid okundu, hatim duası yapıldı ve cami çıkışında vatandaşlarımıza çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Daha sonra, Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği ziyaret edildi. Şehitlikte Kuran-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Mehmet Yaman'ın yaptığı dua ile başlayan programda Valimiz Sayın İbrahim Akın ve beraberindeki protokol şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktılar.

Şehitlikte düzenlenen programa Valimiz Sayın İbrahim Akın'ın yanı sıra Milletvekilimiz Metin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Genel Meclis Başkanı Şaban Çelik, daire müdürleri, STK temsilcileri, şehit ve gazi dernek başkanları ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Valimiz Sayın İbrahim Akın, şehitlikteki programın ardından 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişimi sırasında şehit olan vatandaşlarımızın Kaman ilçesindeki kabirlerini ziyaret etti.

İlk olarak Kaman'a bağlı Kargın Yenice Köyünde yer alan ve 15 Temmuz 2016'da şehit olan Gökhan Yıldırım'ın kabrini ziyaret ederek dua eden Valimiz Sayın İbrahim Akın, Milletvelimiz Mustafa Kendirli, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, ilçe yöneticileri ve beraberindekiler, ardından Kurancılı Kasabasına geçerek 15 Temmuz Şehidi Ayhan Keleş'in kabrini ziyaret ederek dua ettiler.

Diğer şehitlerimizin kabirlerini de ziyaret ederek dua eden Valimiz Sayın İbrahim Akın, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "FETÖ mensupları tarafından demokrasimize, birlik ve beraberliğimize yönelik yapılan hain darbe girişiminin 5. yıldönümündeyiz. Bu vesile ile, şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ederek dualar ettik. O geceyi asla unutmadık, unutmayacağız. Milletimiz 15 Temmuz gecesi demokrasisine sahip çıkmış, bu topraklarda demokrasinin ve egemenliğin tek sahibinin millet olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Bundan sonra da yine demokrasimize, birlik ve beraberliğimize sahip çıkacağız. Bu duygularla, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de uzun ömürler diliyorum. " dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri akşam saat 20. 00'de Askerlik Şubesi önünden başlayacak "Milli Birlik ve Demokrasi Yürüyüşü" ve saat 20: 30'da Cacabey Meydanında düzenlenecek olan program ile devam edecek.

Kaynak: Habermetre