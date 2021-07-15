Şehitlerimizin Anısına Oluşturulan Hatıra Ormanında Fidanların Bakımı Yapıldı

Vali Enver Ünlü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Perşembe günü saat 11. 30'da düzenlenen fidan bakım ve dağıtım programına katıldı.

Vali Enver Ünlü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Perşembe günü saat 11. 30'da düzenlenen fidan bakım ve dağıtım programına katıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri içine sızan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının 15 Temmuz 2016 Cuma gecesi başarısızlıkla sonuçlanan darbe teşebbüsünde, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına uyarak meydanlara inerek, halkın iradesi ve demokrasiye sahip çıkarken Şehit olan kahramanlarımızın hatırasına Giresun'da oluşturulan ormanın bakımı yapıldı.

Vali Ünlü, Giresun Merkez Çıtlakkale Mahallesinde Giresun Valiliği karşısında oluşturulan "15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı" içerisinde bulunan, 2021 yılında kendi diktiği "Mavi Ladin" fidanının bakımını gerçekleştirerek, etkinliğe katılanlara fidan dağıttı.

Vali Enver Ünlü, Belediye Başkanı Av. Aytekin Şenlikoğlu, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, İl Protokolü ve vatandaşların katıldığı programda; Orman Bölge Müdürlüğü tarafından temin edilen çeşitli türlerde 100 adet fidan Vali Ünlü tarafından etkinliğe katılanlara dağıtıldı.

Vali Ünlü, kendi diktiği fidanın bakımını yaparak, etkinlik alanında bulunan fidanların dağıtımından sonra yaptığı paylaşımda "Hain darbe kalkışmasında vatana alçakları uğratmayan, göğsünü siper ederek milli iradeye sahip çıkan Aziz Şehitlerimiz anısına fidan diktik. O gece kendi salasını dinleyip, şehadete koşan yiğitlerimize selam olsun. Dağıttığımız fidanlar toprakla buluşarak istiklal ve istikbalimiz uğruna canını feda eden kahramanımızın aziz hatıralarıyla büyüyecek" diyerek duygularını dile getirdi.

15 Temmuz,

Aziz milletimizin iradesinin ve mukaddes vatanımızın istiklalinin asla yok edilemeyeceği günün adıdır.

Valimiz Enver Ünlü, Aziz Şehitlerimizin anısına kurulan, 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanındaki bulunan fidan dikim ve dağıtımına katıldı. pic. twitter. com/BxLT40iWSy

— TC Giresun Valiliği (@TC_giresun) July 15, 2021

"Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! "

Hain darbe kalkışmasında vatana alçakları uğratmayan, göğsünü siper ederek milli iradeye sahip çıkan Aziz Şehitlerimiz anısına fidan diktik.

??15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı pic. twitter. com/AhDnOeAVZz

— Enver Ünlü (@valiunlu) July 15, 2021 O gece kendi selasını dinleyip, şehadete koşan yiğitlerimize selam olsun...

Dağıttığımız fidanlar toprakla buluşarak istiklal ve istikbalimiz uğruna canını feda eden kahramanımızın aziz hatıralarıyla büyüyecek...

??15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı pic. twitter. com/JJqjzNLnmN

— Enver Ünlü (@valiunlu) July 15, 2021

Kaynak: Habermetre