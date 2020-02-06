Şehitlerimizi uğurluyoruz

06.02.2020 17:10 | Son Güncelleme: 06.02.2020 17:10

Van'daki çığ düşmesinde şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Tarkan Karaca'ın cenazesi, memleketi Eskişehir'de toprağa verildi.

Karaca'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda törenin yapılacağı Reşadiye Camisi'ne getirildi. Bu sırada şehidin annesi Nurhan Karaca, babası Yasin Karaca, kardeşi Jandarma Uzman Onbaşı Oğuzhan Karaca, caminin avlusunda valiliğin kendileri için ayırdığı taziye alanına geçti.

Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, Eskişehir Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlhan Şen, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç ve diğer yetkililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin cenazesi, Eskişehir Müftüsü Bekir Gerek'in kıldırdığı cenaze namazının ardından top arabasına konuldu.

Askeri törenin ardından şehit Karaca'nın cenazesi Kanlıpınar Şehitliği'ne defnedildi.

Kaynak: AA