Şehitlerimizi uğurluyoruz

06.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:26

Van'ın Bahçesaray ilçesinde düşen çığ altında kalarak şehit olan şehit güvenlik korucuları ile itfaiye personelleri törenin ardından defnedildi.

Van Jandarma Filo Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları, Çatak ilçesine getirildi.

Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından itfaiye personelleri Emrullah Ersarı, Fevzi Sevinç ile güvenlik korucuları Mehmet Esen, Nimetullah Mantaş, Abdulselam Mantaş, Bayram Bulcar, Hekim Kazgan, Metin Mantaş, Nimet İnçamur, Tahsin Karan ve Nesim Yavuz'un naaşı, yakınları tarafından omuzlarda taşınarak cenaze araçlarına bırakıldı.

Şehitler, ilçe merkezi ile mahallelerdeki mezarlıklarda toprağa verildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, törende şehitlerin yakınlarını teskin etti, başsağlığı diledi.

Törene, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Van Jandarma Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, şehitlerin yakınları, silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA