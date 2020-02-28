28.02.2020 12:20 | Son Güncelleme: 28.02.2020 12:20

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Şehitlerimizi kalbimize gömüyoruz, şehit ailelerimiz başta olmak üzere Türk milletinin başı sağ olsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" dedi.

Türk askerinin İdlib'te uluslararası anlaşmalardan doğan yetkisiyle, Türkiye'yi terör unsurlarından korumak için bulunduğuna dikkati çeken Eskinazi, NATO müttefiki olan Türkiye'nin bu süreçte NATO'dan hak ettiği desteği görmeyi beklediğine dikkati çekti.

İdlib, Libya ve diğer noktalarda Türk askerinin daha fazla kayıp vermemesi için gerekli tedbirlerin alınması konusunda askeri ve siyasi yetkilileri daha stratejik davranmaya davet eden Eskinazi, "Son bir ayda 43 şehit verdik. İdlib'deki durum son derece endişe verici. Bundan sonraki süreçte şehit vermemek için askeri tedbirlerin arttırılması gerektiği anlaşılıyor. Zaman yitirmeden ve başka şehitler vermeden bu tedbirler alınmalı" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Bültenler