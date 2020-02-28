Şehitlerimizi kalbimize gömüyoruz
FLASH HABER: İdlib'den kahreden haber: Şehit olan asker sayısı 33'e yükseldi
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Şehitlerimizi kalbimize gömüyoruz

Suriye rejim güçlerinin hain saldırısı sonrasında İdlib'te verdiğimiz şehitler tüm Türkiye'de olduğu gibi ihracat dünyasında da büyük üzüntüye neden oldu.

28.02.2020 12:20 | Son Güncelleme: 28.02.2020 12:20
Şehitlerimizi kalbimize gömüyoruz

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Şehitlerimizi kalbimize gömüyoruz, şehit ailelerimiz başta olmak üzere Türk milletinin başı sağ olsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" dedi.

Türk askerinin 'te uluslararası anlaşmalardan doğan yetkisiyle, 'yi terör unsurlarından korumak için bulunduğuna dikkati çeken Eskinazi, NATO müttefiki olan Türkiye'nin bu süreçte NATO'dan hak ettiği desteği görmeyi beklediğine dikkati çekti.

İdlib, Libya ve diğer noktalarda Türk askerinin daha fazla kayıp vermemesi için gerekli tedbirlerin alınması konusunda askeri ve siyasi yetkilileri daha stratejik davranmaya davet eden Eskinazi, "Son bir ayda 43 şehit verdik. İdlib'deki durum son derece endişe verici. Bundan sonraki süreçte şehit vermemek için askeri tedbirlerin arttırılması gerektiği anlaşılıyor. Zaman yitirmeden ve başka şehitler vermeden bu tedbirler alınmalı" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Bültenler

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