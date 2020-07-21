Şehitlerimize son görev! Hakkari'de şehit olan 2 şehidimiz son yolculuğuna uğurlanıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şehitlerimize son görev! Hakkari'de şehit olan 2 şehidimiz son yolculuğuna uğurlanıyor

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım ve Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Ahmet Demir için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Şehitlerimize son görev! Hakkari'de şehit olan 2 şehidimiz son yolculuğuna uğurlanıyor
21.07.2020 09:22 | Son Güncelleme: 21.07.2020 09:26

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım (26) ve Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Ahmet Demir için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törenin ardından şehitler memleketlerine uğurlandı.

OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Hisar Dağı bölgesinde bulunan Şehit Piyade Yüzbaşı Özgür Çevik Üs Bölgesine, PKK'lı teröristler tarafından güdümlü füze ile saldırı düzenlendi. Saldırıda Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım (26) ve Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Ahmet Demir(23), ağır yaralandı. Helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Büyükyıldırım ile Piyade Sözleşmeli Er Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit iki askerin cenazeleri yapılan otopsi işlemlerinin ardından ambulanslarla Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'na getirilerek, tören düzenlendi.

Törene, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, siyasi parti temsilcileri, asker ve polisler katıldı.

Şehitlerimize son görev! Hakkari'de şehit olan 2 şehidimiz son yolculuğuna uğurlanıyor

ŞEHİTLERİN CENAZE TÖRENİ HANGİ İLLERE YAPILDI?

Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım ve Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Ahmet Demir'in Türk Bayrağı'na sarılı naaşları tören alanına getirildi. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından, özgeçmişi okunan şehitler, yapılan duaların ardından helikopterle Yüksekova Selahattin Eyyubi Havalimanı'na oradan da uçakla Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım Malatya'ya, Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Ahmet Demir ise Karaman'a uğurlandı.

Şehitlerimize son görev! Hakkari'de şehit olan 2 şehidimiz son yolculuğuna uğurlanıyor

Kaynak: DHA

İlgili Haberler

Hakkari şehidi 2 asker, törenle memleketlerine uğurlandı
Hakkari şehidi 2 asker, törenle memleketlerine uğurlandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gaziantep'te vaka sayısının artmasındaki en önemli sebep ev ziyaretleri Güncel
Gaziantep'te vaka sayısının artmasındaki en önemli sebep ev ziyaretleri
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası 3. Sayfa
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek Dünya
İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek
Türkiye'nin F-35'leri ABD'ye devredildi Dünya
Türkiye'nin F-35'leri ABD'ye devredildi
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı Ekonomi
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
Sakal bırakan memura verilen ceza iptal edildi, karar emsal teşkil edebilir Güncel
Sakal bırakan memura verilen ceza iptal edildi, karar emsal teşkil edebilir
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Son Dakika: 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu
Son Dakika: 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu
İspanyol doktorlar, hastaların bile fark etmediği yeni bir koronavirüs belirtisi keşfetti
İspanyol doktorlar, hastaların bile fark etmediği yeni bir koronavirüs belirtisi keşfetti
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
Diyanet İşleri Başkanı, Kılıçdaroğlu ve Akşener'i Ayasofya'ya davet etti
Diyanet İşleri Başkanı, Kılıçdaroğlu ve Akşener'i Ayasofya'ya davet etti
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
Moto GP pilotu Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez'in üstsüz pozu büyük beğeni topladı
Moto GP pilotu Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez'in üstsüz pozu büyük beğeni topladı
Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü
Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü
Van'da salgın sürecinde bir ilk gerçekleşti! İlk kez yoğun bakım ve entübe hasta sayısı arttı
Van'da salgın sürecinde bir ilk gerçekleşti! İlk kez yoğun bakım ve entübe hasta sayısı arttı
2016/17 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde oynayan Osmanlıspor, TFF 2. Lig'e düştü
2016/17 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde oynayan Osmanlıspor, TFF 2. Lig'e düştü
Elon Musk, son dört ay içinde servetini 3 kat artırarak ilk kez zenginler listesinde ilk 10'a girdi
Elon Musk, son dört ay içinde servetini 3 kat artırarak ilk kez zenginler listesinde ilk 10'a girdi
Hakkari şehidi 2 asker, törenle memleketlerine uğurlandı
Hakkari şehidi 2 asker, törenle memleketlerine uğurlandı
Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı
Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
Hamile olduğunu anlamayan kadın 7 km koştuktan sonra doğum yaptı
Hamile olduğunu anlamayan kadın 7 km koştuktan sonra doğum yaptı
Doğum yapan koronavirüs hastası, uyuşturucu kullanmak için hastaneden kaçtı
Doğum yapan koronavirüs hastası, uyuşturucu kullanmak için hastaneden kaçtı
Cedi Osman ile Ebru Şahin dudak dudağa kameralara yakalandı
Cedi Osman ile Ebru Şahin dudak dudağa kameralara yakalandı
Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi
Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi
Yeşim Salkım mayolu fotoğraflarını paylaştı: Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var
Yeşim Salkım mayolu fotoğraflarını paylaştı: Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırması coğrafi işaret aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırması coğrafi işaret aldı
Galatasaray'da idari menajer yardımcısı Mert Çetin ile yollar ayrılıyor
Galatasaray'da idari menajer yardımcısı Mert Çetin ile yollar ayrılıyor
Aracın motor kısmına giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı
Aracın motor kısmına giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Mustafa Destici Süreyya Sadi Bilgiç Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülben Ergen Şeyma Subaşı Merve Boluğur Selçuk Yöntem
Spor Caner Erkin Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Hikmet Karaman Bülent Korkmaz
Daha Fazla Türk Avrupa Beşiktaş Ak Parti
Şu an buradasınız: Şehitlerimize son görev! Hakkari'de şehit olan 2 şehidimiz son yolculuğuna uğurlanıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.7.2020 09:26:39. #1.14#
title