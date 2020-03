Şehitlerimiz, yeşil zeminde de unutulmadı

02.03.2020 11:05 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:06

Taraftarlardan birlik ve beraberlik çağrısı

Sivasspor'dan anlamlı sevinç

Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının hain saldırısı sonucu şehit olan askerlerimiz yeşil sahalarda da unutulmadı. Türkiye liglerinde oynanan karşılaşmalarda takımlar sahaya başsağlığı mesajları içeren pankartlar ile çıktı. Ardından, şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Tribünler 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları atarken futbolcular gollerden sonra asker selamı verdi. GALATASARAYLI TARAFTARLARDAN 3 DAKİKALIK SESSİZLİKGalatasaraylı taraftarlar, Süper Lig'in 24'üncü haftasında oynadıkları Gençlerbirliği maçında şehit olan askerlerimize destekte bulundu. Maçın başlama düdüğünden itibaren ilk 3 dakika şehit askerlerimiz anısına sessiz kalan taraftarlar, koltuklara bırakılan Türk bayraklarını maç boyunca salladı. Bununla birlikte sarı-kırmızılı taraftarlar, asker selamı vermeyi de unutmadı. Maç öncesinde Demirören Haber Ajansı'na konuşan taraftarlar, birlik ve beraberlikle bu zor günleri de atlatacaklarını söylerken şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diledi. Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç öncesi gerçekleştirilen seremonide hastalıkla boğuşan küçük bir çocukla bir araya gelerek kendisiyle fotoğraf çektirdi. Küçük çocuk, seremoni sonrasında asker selamı vererek şehitlerimizi andı.SİVASSPOR'DAN ANLAMLI SEVİNÇMKE Ankaragücü – Demir Grup Sivasspor maçında, deplasman ekibinin ikinci golünün ardından duygu yüklü anlar yaşandı. Sivassporlu Mert Hakan Yandaş, 74'üncü dakikada kaydettiği golün ardından MKE Ankaragücü tribününe gitti. Tribünlerden Türk Bayrağı'nı rica eden Yandaş'a sarı lacivertli taraftarlar bayrağı verirken, Mert Hakan Yandaş, bayrağı öptü ve taraftarlara dönerek asker selamı verdi. Sonrasında Sivassporlu oyuncular Mert Hakan'ın yanına gelerek birlikte asker selamı verdi ve Türk Bayrağı'nı tuttu. Bu sırada Eryaman Stadyumu'nda yer alan tüm taraftarlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" tezahüratlarında bulundu.KONYA'DA ŞEHİTLERİN İSİMLERİ STATTA ANONS EDİLDİİttifak Holding Konyaspor'un Kasımpaşa'yı konuk ettiği müsabaka öncesinde Konyaspor yönetiminin aldığı karar alkış aldı. Konyaspor'un anonsörü, maç öncesi takım kadrolarını saymak yerine, İdlib'de şehit düşen askerlerimizin isimlerini tek tek, memleketleriyle birlikte saydı. Konyasporlu taraftarlar, her isim sayıldıktan sonra "Burada" diyerek askerlerimizi andı.ANTALYASPOR – FENERBAHÇE MAÇININ GELİRLERİ VAKFA BAĞIŞLANDIFraport TAV Antalyaspor – Fenerbahçe maçının tüm tribün gelirleri, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışlandı. Antalyaspor Kulübü, önemli bir farkındalık çalışmasına imza attı. Fenerbahçe ile karşılaşan Akdeniz ekibi, bu maçtan kazanılan tüm tribün gelirlerini Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışladı. Antalya ekibinden yapılan açıklamada, "Önce vatan diyerek, kahramanlarımızın ve ailelerinin her zaman yanlarında olduğumuzun bilinmesini isteriz" denildi.TERİM VE HAMZAOĞLU'NDAN BİRLİK MESAJIFatih Terim ve Hamza Hamzaoğlu, Galatasaray – Gençlerbirliği maçının ardından basın toplantısına birlikte çıktı. İdlib'de şehit olan askerlerimizden dolayı acı duyduklarını belirten iki takım teknik direktörleri, maç hakkında konuşmayacaklarını ifade etti ve birlik beraberlik mesajları verdi.ISINMAYA ÖZEL TİŞÖRTGalatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve birçok Süper Lig kulübü, İdlib'de şehit düşen askerlerimiz için özel tişörtlerle ısınmaya çıktı. Galatasaray, Gençlerbirliği; Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor; Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ve Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçlarının ısınma bölümünde şehitlerimiz için hazırlanmış, Türk Bayraklı tişörtlerle çıktı.ESKİŞEHİRSPOR TARAFTARINDAN DUYGULANDIRAN MARŞTFF 1'inci Lig'in 25'inci haftasında Eskişehirspor'un evinde Akhisarspor'u konuk ettiği maçta kırmızı siyahlı taraftarlar göz doldurdu. Maçın başlangıcında Alay Marşı'nı söylemeye başlayan taraftarlar, Türk Bayraklarını açarak güzel görüntüler oluşturdu.ÇORUM'DAKİ AMATÖR KÜME MAÇINDA ÜNİFORMAYLA SAHAYA ÇIKTILARÇorum'un İskilip ilçesinde oynanan amatör maçta İskilipgücüspor futbolcuları başlarında asker beresi ve üzerlerinde askeri üniforması ile sahaya çıktı.İskilipgücüspor futbolcuları başlarında asker beresi ve üzerlerinde askeri üniforması ile sahaya çıktı. Her iki takım futbolcuları sahaya ellerinde, "Şehitler ölmez vatan bölünmez, milletimizin başı sağolsun" yazılı pankartıyla çıktı. Taraftarlar da "şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı.DENİZLİSPORLU FUTBOLCU MUSTAFA YUMLU: KEFENİ GİYDİM, BEKLİYORUMDenizlisporlu futbolcu Mustafa Yumlu, Malatyaspor maçı sonrasında yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir sözü vardır; 'Biz millet olarak savaşı sevmiyoruz ama söz konusu vatan ise dünyanın şah damarını keseriz!' Biz böyle bir milletiz" dedi. Konuşurken duygulanan tecrübeli savunmacı "Bedelli askerlik yaptım ama şu an yemin olsun, abdestliyim, İdlib'e askerlerimizin yanına gitmek istiyorum. Bizi göndermezler ama gerekirse o kardeşlerimizin ayakkabılarını, çantalarını temizlerim. Ben kefenimle oraya gitmeye hazırım. Kefenimi giydim, bekliyorum" ifadelerini kullandı.MUSTAFA CENGİZ: BİZ BU KIŞI DA ATLATIRIZ AMA YEDİĞİMİZ AYAZI DA UNUTMAYIZGalatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in de gündeminde İdlib'deki hain saldırı vardı. Ateşin düştüğü yeri yaktığını belirten Cengiz, "Bu coğrafyada Türkler olarak bu badirelerle mücadele ediyoruz. Bunu da mutlaka aşacağız. Biz bu kışı da atlatırız ama yediğimiz ayazı da unutmayız" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Taraftarların görüşleriMustafa Cengiz'in açıklamaları

