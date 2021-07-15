Şehitlerimiz ve Gazilerimiz Onuruna Yemek Verildi
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Şehitlerimiz ve Gazilerimiz Onuruna Yemek Verildi

Şehitlerimiz ve Gazilerimiz Onuruna Yemek Verildi
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle Bolu Valisi Ahmet Ümit ve eşi Şengül Ümit tarafından Şehit ailelerimiz ve Gazilerimiz onuruna yemek verildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle Bolu Valisi Ahmet Ümit ve eşi Şengül Ümit tarafından Şehit ailelerimiz ve Gazilerimiz onuruna yemek verildi. Valimiz Sayın Ahmet Ümit ile eşi Şengül Ümit, şehit ve gazi aileleri ile birlikte sohbet ederek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günlerini kutladı.

Şehit ve Gazi ailelerimizin onuruna verilen yemekte bir konuşma yapan Bolu Valisi Ahmet Ümit "Bugün tarihimizin belki de dünya tarihinin en sinsi, en vahşi, en kalleşçe gerçekleştirilmek istenen işgal girişiminin 5. sene-i devriyesinde 15 Temmuz gününde Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle sabah saatlerinden itibaren bir arada bulunuyoruz. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz sizlere aziz milletimize ve ölümü gözünde öldüren bütün kahramanlarımıza hayırlı olsun. Cenab-ı Hak böylesine kalleş, böylesine hain, içimizden çıkıp dinimizi inancımızı kullanıp eğitim gibi en değer verdiğimiz kavramlarımızı istismar edip karşımıza çıkan düşmanlarımızın ve tüm düşmanlarımızın şerrinden muhafaza eylesin" dedi.

Günümüz milli beraberlik günüdür diyen Vali Ümit "Bizi biz yapan en önemli değer budur. Bizleri parçalayarak yok etmek isteyen hasımlarımız bizlerle meydanlarda mücadele edemediler, edemeyecekler. Türk Milleti olarak biz bunlara inat birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirerek şanlı bayrağımızın gölgesinde inşallah bu cennet vatanımızda ebediyete kadar milli ve manevi değerlerimizle yaşamaya devam edeceğiz. Şehitlerimizin kıymetini bildikçe, şehitliğin değerini anladıkça, gaziliğin şanını bildikçe, bu toprakların kıymetini bildikçe ve 15 Temmuzları unutmadıkça evelallah ebediyete kadar bayrağımız dalgalanacak ve bütün insanlığa hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerimle teşrifleriniz dolayısıyla hepinize teşekkür ediyor, tüm şehitlerimize rahmet, gazilerimize saygılar sunuyor, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününüzü kutluyorum" dedi.

Yenilen yemeğin ardından İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu tarafından yemek duası okundu.

Yemek sonrasında şehit yakınları ve gazilerimizle bir süre sohbet eden Sayın Valimiz Ahmet Ümit ve Eşi Şengül Ümit, davetlerine icabet edip gelen tüm katılımcılara katılımları dolayısıyla tek tek teşekkür ederek yolcu ettiler.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle Şehit yakınlarımız ve Gazilerimiz onuruna verilen yemeğe Bolu Valisi Ahmet Ümit ile eşi Şengül Ümit, Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Garnizon Komutan Vekili Piyade Komando Albay İslam Can, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, Belediye Başkan Yardımcısı İsa Özcan, Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ömer Ersever, daire müdürleri, Şehit yakınlarımız, Gazilerimiz ve aileleri katıldı.

Kaynak: Habermetre

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