Şehitlerimiz ve Gazilerimiz Onuruna 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Yemeği Düzenlendi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle Şehit ailelerimiz ve Gazilerimiz onuruna bir yemek verildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle Şehit ailelerimiz ve Gazilerimiz onuruna bir yemek verildi.

Binlerce yıllık tarihi boyunca izzeti, şerefi ve bağımsızlığı için binlerce, yüzbinlerce evladını şehit vermekten imtina etmemiş çok soylu milletimizin Anadolu toprakları üzerinde tutunmak ve bu toprakları ebediyen kendimize vatan olarak tutmak için bugüne kadar yapmış olduğu mücadelesine değinerek sözlerine başlayan Vali Aydın Baruş, "

Bizler yaklaşık 40 yıldır bölücü terör örgütüyle mücadelemizde çok evladımızı kaybettik, çok şehit verdik. Bu fedakarlıklar sonucunda bu ülkeyi çok şükür bu millet başı dik dünya milletleri önünde şerefli bir millet olarak kayım etmekte başarılı oldu ve Allah bizlere yardım etti bundan sonraki süreçte de inşallah bu muvaffakiyetimiz devam edecek. Fakat biz bir taraftan bölücü terör örgütü ile uğraşırken bundan beş yıl önce sizlerin de çok iyi hatırladığı gibi sıcak bir Temmuz akşamında birilerinin bu ülkenin köprülerinin üzerine çıktığını gördük asker kıyafeti giyinmiş bazı insanların. Bazılarının caddelere tankları çıkardığını gördük. Daha sonraki süreçte göklerden ateş yağdırdıklarını gördük. Bu ateş kimin üzerine yağıyordu, o caddelerde toplanan eli silahsız masum insanların üzerine yağıyordu. Bu teşebbüsü gerçekleştiren hainler ilk önce ülkemizin güvenliği için çok temel kurumlar olan Emniyetimizi, Özel Harekatımızı, MİT Başkanlığını bombaladılar. TRT'ye girmek istediler, stratejik kurumları ele geçirmek istediler ki milletimizin gözü yılsın. Çok şükür devletimiz güçlü, askerimiz, polisimiz, jandarmamız güçlü ve biz terörle mücadele ediyoruz bir taraftan. Böyle bir ortamda böyle bir ihanet akıllara gelmeyecek bir şeydi. Ama yıllarca sinsice milletimizin hamiyet duygusundan, yardımseverlik duygusundan istifade eden fetö terör örgütü hainleri bu ihaneti milletimize yaşattılar. Bu ihanet milletimizin tarih boyunca görmediği bir ihanet. Neden böyle büyük bir ihanet? Bölücü terör örgütüyle mücadele etsin diye, yurdumuzu düşmana karşı savunsun diye milletimizin kendi ellerine teslim ettiği uçakları, helikopterleri, tankları üzerimize sürdüler. Bu manzarayı gören aziz milletimiz, aramızda yakınları bulunan ve hatıralarını minnetle andığımız şehitlerimiz ellerinde hiçbir silah olmadan sokaklara çıktılar. Devletin kurumlarını, bu şehitlerimizin fedakarlığı, gazilerimizin metaneti korudu. Koskoca bir milleti karşısında gören bu hainler mağlup olmak zorunda kaldılar. Bu hain darbe teşebbüsünde şehadete eren ve aralarında yakınlarımızın da bulunduğu Malatyalı kardeşlerimizi, şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, gazilerimize sağlıklar diliyorum yine ülkemizin dört bir tarafında mücadele ederken 251 kardeşimiz şehit oldu. Rabbimizden sonsuz rahmet diliyoruz. Bütün şehitlerimize, bu vatanın bütünlüğü birliği için, bizim huzurumuz için, çalışırken, mücadele ederken canını feda eden değerli kardeşlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz. Siz değerli yakınlarımıza da bizlerin davetine icabet ederek buraya kadar geldiğiniz için tekrar teşekkür ediyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle Şehit yakınlarımız ve Gazilerimiz onuruna verilen yemeğe Vali Aydın Baruş ile eşi Nagihan Baruş, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümg. Selami Arslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye Başkanları, Daire Müdürleri, STK Temsilcileri, Şehit yakınlarımız, Gazilerimiz ve aileleri katıldı.

Program şehitlerimiz için okunan Kuran tilaveti ve edilen dualarla sona erdi.

Kaynak: Habermetre