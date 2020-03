Şehitlerimiz Mevlit Ve Dualarla Anıldı

03.03.2020 16:59 | Son Güncelleme: 03.03.2020 16:59

Ülkemizin sınırlarını korumak için Suriye'de bulunan Türk Silahlı Kuvvetlerimize karşı geçtiğimiz hafta yapılan hain saldırılar sonrası, tüm Türkiye tek yürek oldu. İnegöl'de de İnegöl Belediyesi ve Kent Konseyi işbirliğinde şehitlerimiz için mevlit programı düzenlendi. Pazartesi akşamı akşam namazı ile yatsı arasında İshakpaşa Camisinde okunan mevlitte, şehitlerimiz için dualar edildi. Gazilerimize acil şifalar dile4nirken, ordumuzun muzaffer olması için de eller emaya kalktı.

HALKIMIZIN FERASETİ, OYNANAN TÜM OYUNLARI BOŞA ÇIKARACAKTIR

Kaymakam Şükrü Görücü, Belediye Başkanı Alper Taban, Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Zengin, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşların yoğun katılım gösterdiği mevlit sonrası ikramlarda da bulunuldu. Mevlidin ardından İshakpaşa Camisi bahçesinde açıklamalarda yapıldı. Burada konuşan İnegöl Kent Konseyi Sivil Toplum Kuruluşları Çalışma Grubu Başkanı Faruk Toptaş, "Şehrimizin sivil toplum kuruluşları, Başkan ve yöneticileri ve diğer arkadaşlarla beraber bugün burada bu açıklamayı yapma kararı aldık. Ancak bunu yasınız var demek için yapmıyoruz. Bilakis zulme karşı direnen, mazlumun hakkı için candan geçmeyi ahdetmiş bir şuuru yok edemeyeceklerini haykırmak için buradayız. Geçtiğimiz hafta Esad Rejiminin saldırısına uğrayarak şehadet şerbetini içen İdlib şehitlerimizin nezdinde tüm şehitlerimiz için okuttuğumuz mevlidi şerifi ifa etmiş bulunuyoruz. Bayrağımıza, askerimize, devletimize ve milletimize zarar verecek en ufak bir hadisenin dahi karşısında durmak, tepkimizi ortaya koymak bizlerin en ulvi görevidir. Vatan topraklarımızı korumak için Suriye'de bulunan Mehmetçiklerimize İnegöl'ümüzün STK'ları olarak bu vesileyle en içten selamlarımızı gönderiyoruz. Biz Türkiye'yiz. Her bir vatandaşımızla biriz. Bu beraberliği bozmaya çalışacak her unsurun karşısındayız. Bu tür saldırılar dün olduğu gibi bugün de amacına ulaşamayacaktır. Halkımızın feraseti, oynanan bütün oyunu boşa çıkaracaktır. Görev verilirse bu vatanın her karış toprağı için Mehmetçik olur, şehadet şerbeti içip al bayrağa da sarılırız. Biz İnegöl'ün sivil toplum kuruluşları olarak her türlü yardıma hazırız. Dünyadaki 300 milyon Müslüman Türk adına diyorum ki; coğrafyamızda yaşanan olaylar anlatıyor ki bizim bizden başka dostumuz yoktur. Dün El Bab, Barış Pınarı neyse, bugün de Bahar Kalkanı Harekatı aynıdır. Biz STK'lar olarak şanlı Türk Ordusu ve devletimizin yanındayız. Son olarak şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize ve ailelerine başsağlığı, gazilerimize acil şifalar diliyoruz" dedi.

ŞEHİTLER TEPESİ HİÇBİR ZAMAN BOŞ KALMAYACAK

Belediye Başkanı Alper Taban ise Türk milletinin ölümden korkmadığına vurgu yaparak "Şehitlerimiz oldu, geçmişte de vardı, yarın da olacak. Tüm şehitlerimizin şehadetini rabbim kabul etsin inşallah. Bizler öyle bir toplumuz ki hem Müslümanız hem Türk'üz. Bu milletin ortak özelliği de bence şudur; ölmeden ölümü tadan insanlardır. Dolayısıyla ölüm bizim için bir son değil her zaman bir başlangıçtır. Bizi bununla imtihan edemeyeceklerini tüm dünya topluluklarının da bilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla hiçbir zaman şehitler tepesi de boş kalmayacaktır. Bunu da buradan ifade edeyim" diye konuştu.

HER ZAMAN BUNLARIN ÜSTESİNDEN GELDİK

Millet olarak acımız olduğunu ifade eden Başkan Taban, "Yaramız var, acımız var. Ancak bizler her zaman bunun üstesinden gelmeyi başarmış bir toplumuz. Bundan sonrası için de her zaman bunlara hazırlıklı olacağız. Bunların cevapları zaten veriliyor ve verilmeye devam edecektir. Şehitlerimizin kanlarının düştüğü her yer de bundan sonra bizlerin hakkımızın olduğu yerlerdir diye düşünüyorum. Allah'ın izniyle bu son bulacak. İnşallah bundan sonra hiçbir evladımızın, Mehmetçiğimizin hiçbir şekilde yara almadan sona ereceği bir sürece girilmesini yüce rabbimden niyaz ediyorum" ifadelerinde bulundu.

BİZ BİR OLURSAK, KİMSE YAN BAKAMAZ

Kaymakam Şükrü Görücü de bu gece şehitlerimiz için hep birlikte huşu ile mevlit okuduklarını kaydederek şöyle konuştu: "Eğer biz bugün bu topraklarda yaşıyorsak, suyunu içiyor, havasını soluyor, ekmeğini yiyorsak bunu borçlu olduğumuz yer geçmişimizdir, şehitlerimizdir, gazilerimizdir. Biz bu topraklarda yaşarken bize bu toprakları vatan bırakan, bu toprakların altında yatan şehitlerimizle ne kadar övünsek azdır. Bu topraklar bizim, bu topraklar mübarek, bu topraklar insanımızın serbestçe, özgürce yaşadığı bu topraklarda geçmişte nice Koçyiğitlerin uğrunda can verdiği, nice kahramanların şehit düştüğü, nice anaların kınalı kuzularına ağıt yaktığı kutsal toprak, Anadolu'dur. Anadolu, bizim için her şeydir. Bugün de içte ve dışta bizleri bölmek, parçalamak isteyenlere karşı en büyük cevabı burada İnegöl'ümüzün birliği, beraberliğini ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin arkasında duruşunu hep birlikte gösteriyoruz. Biz bir olursak, beraber olursak bize kimse yan bakamaz. Biz diyoruz ki kanla boyanmayan kumaştan bayrak, şehidi olmayan topraktan vatan olmaz. Şehidin, şehadetin ızdırabını çekmeyen milletten de büyük millet olmaz. Biz milletimizle ne kadar övünsek azdır."

