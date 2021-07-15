Şehitlerimiz İçin Mevlid-i Şefir Okutuldu
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Şehitlerimiz İçin Mevlid-i Şefir Okutuldu

Şehitlerimiz İçin Mevlid-i Şefir Okutuldu
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Giresun Valisi Enver Ünlü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle düzenlenen, Şehitlerimizin ruhu için okutulan Mevlid-i Şerif programına katıldı.

Giresun Valisi Enver Ünlü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle düzenlenen, Şehitlerimizin ruhu için okutulan Mevlid-i Şerif programına katıldı.

Giresun Merkez Hacı Miktad Camiinde 15 Temmuz Perşembe günü Öğle Namazını müteakip başlayan program; Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak kabul edilen Covid-19 virüsünün yayılımının önlenmesi için alınan tedbirler kapsamında, Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi Çalışma Rehberinde yer alan esaslara ve "Temizlik, Maske ve Mesafe" kurallarına uygun olarak gerçekleştirildi.

Hafızlar ve imam-hatipler tarafından okunan Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle icra edilen programın sonunda 15 Temmuz Şehitlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimiz için dualar edildi.

Programa; Vali Enver Ünlü, il protokolü, şehit aileleri ve gazilerimiz ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Habermetre

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