Şehitlerimiz için bir Yasin de sen oku
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Şehitlerimiz için bir Yasin de sen oku

Palandöken Ülkü Ocakları Başkanlığı'nca "Şehitlerimiz için bir Yasin de sen oku" kampanyası başlatıldı.

02.03.2020 13:19 | Son Güncelleme: 02.03.2020 13:19
Şehitlerimiz için bir Yasin de sen oku

Ülkü Ocakları Başkanlığı'nca "Şehitlerimiz için bir Yasin de sen oku" kampanyası başlatıldı.


Palandöken ilçesindeki esnaf ve vatandaşlara Yasin-i Şerif dağıtan Palandöken Ülkü Ocakları üyeleri "Allah'tan şehitlerimize rahmet ve yaralılarımıza acil şifalar dilerken şuan görevi başında olan tüm Mehmetçiklerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Şehitler ölmez vatan bölünmez" dediler.


Program kapsamında Palandöken Ülkü Ocakları Başkanı Şahin Çelik, Başkan vekili Ertunç Mehmetçik, Teşkilatlar Başkanı İsa Lal, Orta öğretim başkanı Murat Saraç ve üyeler esnafı ve vatandaşları kampanyaya destek olmaya çağırdılar. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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