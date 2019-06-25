Şehitleri ve Sivas'ın simgelerini duvara resmettiler

Sivas'ta bir grup öğrenci, Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında gönüllü olarak bazı şehitler ile Sivas'ın simgelerini duvara resmetti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin "Okul Destek Projesi" ve Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında yürütüldüğünü söyledi.

Proje kapsamında Kılavuz Mahallesi'ndeki Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün önündeki 4,5 metre yüksekliğinde ve 150 metre uzunluğundaki duvarı değerlendirdiklerini belirten Tan, "Proje özellikle şehidimiz Eren Bülbül'ün vefatının seneidevriyesi olması hasebiyle çok anlamlı hale geldi." dedi.

Tan, projeye katkı sağlayan Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü öğrencilerine de teşekkür ederek "Gençlerimiz burada 1 haftadır çalışıyor, emeklerine teşekkür ediyorum. Sivas'ımızın güzel projelerinden biri olacak, emek veriliyor. Belki maddi olarak fazla bir şey kapsamıyor ama çok emek verilen bir proje. Simgesel hale dönüşeceğini umuyorum." diye konuştu.

Duvara yapılan resimler arasında 15 Temmuz'un simgesi haline gelen Ömer Halisdemir, şehit polis memuru Fethi Sekin, şehit Eren Bülbül, şehit bebek Bedirhan Mustafa Karakaya ve annesi Nurcan Karakaya'nın da bulunduğunu aktaran Tan, "Bunları unutturmayacağız, resimlerle unutturmayacağız. Sivas'ta da böyle bir katkı sunacağız. Ayrıca Sivas'ın en büyük sembollerinden olan Aşık Veysel'in resmi var. Sivas'ı simgeleyen Çifte Minare, Buruciye ve Şifahiye medreselerinin resimleri olacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi olacak ve bütün değerleri buraya aktaracağız." ifadelerini kullandı.

"Görenler çok beğeniyor ve güzel tepkiler alıyoruz"

Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Cumhuriyet Ressamları Topluluğu adına açıklamada bulunan Ceren Koç ise kendilerine böyle bir talep geldiğinde severek kabul ettiklerini söyledi.

Gönüllük esası olan bir projede görev aldıklarını aktaran Koç, "Yaptığımız çalışmada tamamen kurumun verdiği hizmetlerle alakalı görselleri tercih etmeye çalıştık. Sivas'ın simgelerini kullanmak istedik. 12 kişilik ekip arkadaşımızla çalışmayı hafta sonuna kadar bitirmeyi planlıyoruz. Arkadaşlarımız dönüşümlü olarak geliyorlar." dedi.

Koç, anlamlı bir projede görev aldıklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"Şehitlerimizi tekrardan anıyor olmak gerçekten güzel bir duygu. Sivas'ın simgelerini atıl durumda olan duvara resmediyor olmak güzel bir duygu. Görenler çok beğeniyor ve güzel tepkiler alıyoruz. Sivas halkı psikolojik olarak çok güzel destek veriyor. İnsanlar genellikle Türk bayrağı ve şehitlerimizin resimleri önünde fotoğraf çekiyorlar. Türk halkı şehitlerine gerçekten çok büyük önem veriyor."

Kaynak: AA