Şehitleri Anma Programına Altın Kemerle Katılmak İstiyor

643, 646, 647 ve 655'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Recep Kara, bu yılki güreşlerin son günü olan 15 Temmuz'da şampiyon olarak şehitleri anma programına altın kemerle katılmak istiyor.

"Çayırın beyefendisi" lakaplı Recep Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, baş kategorisinde 15. yılına geldiğini söyledi.

İyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini belirten Kara, "Geçmişteki başarılarımı bu yıl da tekrarlamak istiyorum. Geçen yıl birinci olan İsmail Balaban'a yenilmiştim. Onunla güzel güreşler yaptık, tebrik ediyorum kendisini. Temennim bu yıl geçen sene kaybettiğim altın kemeri kazanmak. Tabii bu işler nasip, kısmet işi, bütün pehlivanlar buraya birinci olmak için geliyor, Türkiye'nin başpehlivanlığını almak için mücadele ediyor. 'Ya nasip' diyeceğiz ve kürsünün en üst basamağında yer almak istiyorum." diye konuştu.

"Tarihe tanıklık ediyorsunuz"

Geçmişte başpehlivan ve sporcu sayısının az olduğunu dile getiren Kara, şu ifadeleri kullandı:

"Artık son zamanlara baktığınız zaman Kırkpınar'da güreşen pehlivan sayısı 2 binin üzerine çıkıyor. Geçen sene 2 bin 200 civarında sporcu yarıştı. Başpehlivan sayısı da arttı 60'ın üzerinde başpehlivan var bugün güreş yapan. Yaş kategorileri de düşük. O yüzden herkes istekli ve herkes hevesli. Altın kemeri ben de alabilirim coşkusu var."

Ata sporuna olan bu ilgiyi olumlu karşıladığını anlatan Recep Kara, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kariyerimin sonuna yaklaşıyorum. Yaşım 36 oldu. Cumhuriyet tarihinin en genç başpehlivanı unvanını 2004 yılında Ahmet Taşçı gibi bir ustadan aldım. Bu bayrak yarışıdır, onlar emaneti bize devrettiler, bizde bizden sonra gelecek bu işi hakkıyla taşıyacak gençlere teslim edeceğiz. Kırkpınar'da başpehlivan olabilirsiniz, yenilebilirsiniz, ikinci ve üçüncü de olabilirsiniz ama minik boydan başpehlivanına kadar Kırkpınar çayırında o sahaya çıkıp, peşrev çekmek, nara atmak, güreş tutmak gerçekten tarihe tanıklık ediyorsunuz. Bu bir kültür ve gelenek, cesaret işi, yiğitlik işi. O yüzden yenen de pehlivan, yenilen de pehlivandır burada. Sonuçta bir birinci çıkıyor. Herkesin amacı altın kemeri almak."

Hem sporcu hem de yönetici

Her geçen yıl güreşlerin kalitesinin arttığını dile getiren Kara, genç pehlivanların eğitim seviyesinin de yükseldiğini ifade etti.

Recep Kara, başpehlivanlar arasında hem sporcu hem de yönetici olarak görev yapan tek pehlivanın kendisi olduğunu anlatarak, "Şu anda Ordu Büyükşehir Belediyesinde spor daire başkanlığına bakıyorum. Aynı zamanda Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünün de başkanıyım. Başkanı olduğumuz kulübün de sporcusuyum. Bu da Türkiye'de bir ilk. Biz burada gençlere şunu da gösteriyoruz. Hem spor yapın hem de ilerde yönetici olun. İkisinin de bir arada gidebildiğini canlı olarak bizden sonraki gelecek kuşağa aktarıyoruz. İnşallah ata sporunu yapan geçlerimiz bizden daha iyi yerlerde olurlar." şeklinde konuştu.

Kırkpınar'ın finali 15 Temmuz'da

Türkiye'nin 15 Temmuz'da bir kalkışmayla karşı karşıya geldiğini hatırlatan Kara, "Bu milletteki feraset ve vatan aşkı darbenin önüne geçti. Kırkpınar'ın son günü, 15 Temmuz'un yıl dönümüne denk geldi. Keşke gelmeseydi ama malumunuz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden dolayı bu tarihe alındı. Bir sonraki haftaya alınsa daha iyi ve anlamlı olurdu. Çünkü 15 Temmuz günü devlet protokolü ve vatandaşlar, 15 Temmuz'u anma etkinliklerine katılacak. Pazar günü protokol açısından zayıf geçebilir ama sonuçta bu bir gelenek ve savaşlarda dahi Kırkpınar devam etmiştir. Bizde bu geleneği yaşatacağız." değerlendirmede kullandı.

Şehitleri anma programına altın kemerle katılmayı amaçladığını aktaran Recep Kara, sözlerini şöyle tamamladı:

"2016'da başpehlivan olduğumda Cumhurbaşkanımız da beni aradı. Kemeri aldıktan sonra Edirne kent meydanında konuşma yaptım. Edirne'den sonra birçok şehirde 15 Temmuz nöbetlerine katıldım. Devletimizin, vatanımızın bayrağımızın arkasında durduk. Bu yıl da anma törenine altın kemerle katılmak istiyorum. Cumhurbaşkanımızın 'Evladım aynı şekilde bu duruşunuzu devam ettirin, meydanları boş bırakmayın' direktifleriyle biz daha bir aşkla sarıldık. Şükürler olsun görevimizi yaptık. Bu vatan görevi bitmedi, bitmeyecek de. Biz geçmişten bu zamana kadar çok badireler atlatmış bir milletiz. Her dönem bu darbeler, savaşlar ve bu millete yapılan ayak oyunları bitmedi bitmeyecek de. Ben sporcu ve başpehlivan olarak vatanımızın, milletimizin, bayrağımızın arkasındayız. Allah bize böyle acı günler yaşatmasın diyorum. Tekrar milletimizin başı sağ olsun. Allah devletimize, milletime zeval vermesin."