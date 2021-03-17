Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü
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Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü

17.03.2021 17:27 | Son Güncelleme: 17.03.2021 17:34
Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü

MHP Afyonkarahisar il ve merkez ilçe teşkilatları, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla Afyonkarahisar'da bulunan şehitlikleri ile Şehitler ve Gaziler Derneğini ziyaret etti.

MHP Afyonkarahisar il ve merkez ilçe teşkilatları, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla Afyonkarahisar'da bulunan şehitlikleri ile Şehitler ve Gaziler Derneğini ziyaret etti.

Büyük Taarruz Şehitliği ve Afyonkarahisar Belediyesi Asri Mezarlık içinde bulunan Hava Şehitliğini ziyaret eden MHP heyeti, burada şehitlerin mezarlarına çiçek bıraktı. Kuran-ı Kerim ve Yasin-i Şerif okunmasının ardından dua edildi.

Daha sonra Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi'ni ziyaret eden heyettekiler, burada Dernek Başkanı Emre Öztürk ile görüştü.

MHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı Kadın Kollarından Sorumlu İl Yönetim Kurulu Üyesi Nesrin Çelikbilek, yaptığı konuşmada, "Mehmetçiğin Çanakkale'de yazdığı destana ithafen kutladığımız 18 Mart tarihi, vatanımız uğruna şehit olan kahramanlarımızı andığımız, şükran duygularımızı sunduğumuz kutlu bir gündür. Millet olarak bugünkü varlığımızı, bu kahramanlarımıza borçluyuz." dedi.

"Bölücü terör örgütü HDP hariç kapımız herkese açık"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Emre Öztürk ise "Türkiye Cumhuriyeti devletimiz için vatanımızın bekası, toprak bütünlüğümüzün devamlılığı ve ezanımızın dinmemesi için bu vatan uğruna, bayrak uğruna şehit olan tüm şehitlerimizi minnetle, saygıyla rahmetle anıyoruz. Bölücü terör örgütü HDP hariç kapımız herkese açık." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer

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