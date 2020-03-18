Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yayımlanan "Çanakkale Zaferi'nin 105. yılında şehitlerimizi saygıyla anıyoruz" başlıklı mesajda, şu ifadeler kullanıldı:

"18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünde bize bu toprakları vatan kılan, şanlı destanımızı tarihe 'Çanakkale Geçilmez' diye kazıyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi sonsuz şükran, rahmet ve minnetle anıyoruz. Bağımsızlığımızı kazandığımız Milli Mücadelemize ilham kaynağı olan, vatan sevgisiyle gözlerini kırpmadan canlarını ve kanlarını feda eden Çanakkale kahramanlarımız, geleceğimize ışık tutmaya ilelebet devam edecektir."

Kaynak: AA