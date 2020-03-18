Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü Fenerbahçe Kulübü, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Fenerbahçe Kulübü, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dünya tarihine geçen en önemli muharebelerden Çanakkale Zaferi'nin 105. yılında; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere aziz şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet, şükran ve saygıyla anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA