18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolasıyla Galatasaray taraftar grubu ultrAslan tarafından, Samsun'da Kur'an okutuldu.

UltrAslan Bafra temsilciliğince Müftülük Site Camisi'nde okutulan Kur'an-ı Kerim ile şehitler yad edildi.



UltrAslan Bafra taraftar grubu Başkanı Oğuzhan Ay, insanlığın tarihte bir destan araması halinde buna en layık olanın Çanakkale olduğunu söyledi.

Burada 250 binden fazla şehit verildiğine işaret eden Ay, "Milletimizin vatan ve bayrak aşkını tüm dünyaya haykırdığı bir destandır Çanakkale. İstiklal şairi Mehmet Akif'in deyişiyle, bir hilal uğruna nice güneşlerin battığı bir destandır. Bu vesileyle Çanakkale'de şehit olmuş şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA