Arnavutluk'un İşkodra kentinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü münasebetiyle tören yapıldı.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük'ün himayesinde İşkodra Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen törene, İşkodra Valisi Çesk Millja, İşkodra Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Zafer Kıyıcı, ülkedeki Türk ve yerel kurum ve kuruluşların temsilcileri, araştırmacılar ve diğer davetliler katıldı.

Kentteki Hasan Rıza Paşa Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, anma merasimiyle devam etti.

Büyükelçi Yörük, burada yaptığı konuşmada, "Balkanlar'ın en özel ve kadim kentlerinden birisi olan İşkodra'da, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'mizin 104. yıl dönümü vesilesiyle şehitlerimizin aziz hatırasını anmak üzere toplanmış bulunuyoruz." dedi.

Arnavutluk'taki tek Türk şehitliğinin Hasan Rıza Paşa'nın anıtı olduğunu anımsatan Yörük, "Aziz milletimiz ve muzaffer ordumuz tarih boyunca vatan müdafaası uğruna mücadele etmiş, Türk, Arnavut ve diğer pek çok kökenden gencecik evlatlarımız Balkan ve Çanakkale Savaşları'nda, Aden'de, Medine'de, Kanal'da, Sarıkamış'ta, Bağdat'ta dönemin emperyalist emellerine karşı kahramanca mücadele etmiştir." şeklinde konuştu.

Türkiye olarak yıllardır terörün dini, ırkı ve milliyeti olmadığını, bütün insanlık için ortak bir tehdit olduğunu dile getirdiklerini belirten Yörük, "Kurtuluş Savaşı'mızda, emperyalist güçlerce desteklenen kalkışmalarda, Kore'de, Kıbrıs'ta, Ermeni ve Rumların terör eylemlerinde on binlerce şehit verdik. Bugün ise PKK, YPG, FETÖ, DEAŞ, El Kaide, DHKP-C gibi hain terör örgütleri vatanımıza saldırılarını sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Bazı ülkelerin, yeri geldiğinde belirli terörist gruplara destek vermeye ve onları "özgürlük savaşçısı" veya "kahraman gerilla" olarak yüceltmeye devam ettiğine dikkati çeken Yörük, Yeni Zelanda'daki camilerde yapılan terör saldırısının, bu sakıncalı zihniyetin ve ikircikli siyasetin bir sonucu olduğunu vurguladı.

Yörük, terörün insanlığın başına musallat olmuş ortak bir bela olduğunu, Türkiye'nin yıllardır teröre karşı herkesi ortak mücadeleye davet ettiğini dile getirerek, "Terörizm arasında herhangi bir ayrım yapmak, bu dünyada yaşayan tüm insanlığa yapılmış olan en büyük hakarettir. Terörün iyisi veya kötüsü yoktur. Terör, uluslararası terör, terördür." değerlendirmesinde bulundu.

İşkodra Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Kıyıcı da yaptığı konuşmada, "Şanlı tarihimizdeki kahramanlık destanlarından biri de Çanakkale Zaferi'dir. Bugün burada bir kez daha Türk'ün ulusal savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümünü kutlamanın ve mukaddes vatanımız için canlarını seve seve feda eden şehitlerimizin Şehitler Günü'nü idrak etmenin onurunu ve gururunu yaşamaktayız." ifadelerini kullandı.

"18 Mart Çanakkale Zaferi Şehitleri ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Töreni" konulu program kapsamında, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi ve şehitlerin mektupları okundu.

Program kapsamında ayrıca, Çanakkale Zaferi'nin yanı sıra İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ile ilgili fotoğraf ve belgelerin gösterildiği sergi düzenlendi.

Kaynak: AA