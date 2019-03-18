Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü
Erciş ilçesinde, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü düzenlenen törenle kutladı.
Erciş ilçesinde, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü düzenlenen törenle kutladı.
Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, gazi ve şehit aileleri makamında kabul etti.
Ardından kaymakamlığın çok amaçlı toplantı salonunda, Erciş Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan programda öğrenciler "Çanakkale Geçilmez" adlı şiir okudu.
Program, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle son buldu.
Kaynak: AA