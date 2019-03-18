Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Coşkun, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin, tarihin akışına yön veren bir millet geleneğinin simgesi olduğunu belirterek, "Düşmanın demir zırhlılarını dar boğaz eden bu gelenek, emperyalizme karşı birliğin ve inancın galip geleceğini tüm dünyaya duyurmuştur." ifadesini kullandı.

Çanakkale'nin, asırlarca canlılığını koruyan ölümsüz bir ruhun tecellisi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu ruh, ihtiyaç hissedilen her durum ve şartta milletin mukadderatını tayin etmiştir. Batı menşeli sentetik problemlerin yeniden kendini hissettirdiği bugünün şartlarında, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda ve 15 Temmuz'da yaşayan millet ruhunu hatırlamak gerekir. Bu vesileyle 18 Mart Çanakkale Zaferimizi en kalbi duygularımla kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle yad ediyorum."

Kaynak: AA