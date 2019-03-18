Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yılı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 18 Mart Şehitleri anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene, Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Kemal Aydın Dede, Sarıkamış Belediye Başkan Vekili Recep Aladağ, kurum amirleri, gaziler ile askeri ve sivil erkan katıldı.

Sarıkamış Allah-u Ekber Dağı Şehitliği'nde düzenlenen tören, çelenklerin sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunulması, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman anıttaki deftere, "Bizlere bu aziz vatanı canınızı, kanınızı vererek emanet ettiniz. Sizlerden aldığımız güç ve kudret, muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkma noktasında en önemli azim ve sebat kaynağımız olacaktır. Başta cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale'de, Sarıkamış'ta terörle mücadelede şehit olan vatan evlatlarını saygı, minnet ve şükranla anıyoruz." diye yazdı.

Program, Sarıkamış Halk Eğitimi Merkezinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Kazım Karabekir, Şehit Fikret Gündüz ile Kemal Paşa Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı etkinliklerle devam etti.

Öğrencilerin şiir ve türküleri okunmasının ardından "Çanakkale Geçilmez" adlı oratoryo ile Çanakkale savaşında yaşanmış olayları ışık gölge oyunu sahnelendi.

Etkinlikler, Çanakkale adlı resim ve maket sergisinin gezilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA