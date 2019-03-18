Adıyaman'ın Kahta ve Gölbaşı ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kahta'daki kaymakamlık önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtına çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Astsubay Kıdemli Başçavuş Alpay Özaydın, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Törene, Kaymakam Ahmet Gazi Kaya, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ufuk Arabacı, Kahta Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ramazan Yetiş, şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Gölbaşı ilçesi

Gölbaşı ilçesinde kaymakamlık önündeki Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başlanılan program, Belediye Konferans Salonunda devam etti.

Gölbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Recep Akbaşlı, burada yaptığı konuşmada, böyle yüce bir milletin evlatları olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Programda, şiirler okundu, oratoryo gösterisi sunuldu, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Programa, Adıyaman Vali Yardımcısı ve Gölbaşı Kaymakam Vekili Adem Kaya, Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bekir Gaznevi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, daire amirleri, okul müdürleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Kaynak: AA