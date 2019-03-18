Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Sivas, Kayseri ve Nevşehir'de törenler yapıldı.

Sivas Yukarı Tekke Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, şehitler için saygı atışı yapıldı.

Vali Salih Ayhan, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ve diğer yetkililer anıta çelenk koydu.

Ayhan ve beraberindekiler daha sonra asker ve polis şehitliğini ziyaret ederek, kabirlere karanfil bıraktı, şehit ailelerine taziyelerini sundu.

Vali Ayhan, imzaladığı şeref defterine, "Dünya tarihinde önemli bir dönüm noktası olan Çanakkale Zaferi, milli mücadelenin ilk meşalesinin tutuşturulduğu ve Türk milletinin vatan ve millet sevgisinin doruğa ulaştığı bir kahramanlık destanı olmuştur. Kahraman Mehmetçik'imizin elde ettiği bu zaferle Türk milleti tarihin hiçbir döneminde esareti kabul etmediğini haykırmıştır." yazdı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde devam eden törende konuşan şehit Jandarma Uzman Çavuş Erkan Sakal'ın öğretmen eşi Songül Sakal, "Lise arkadaşlığından hayat arkadaşlığına uzanan bir hikayeydi bizimkisi, ta ki 1 Ağustos 2017 tarihine kadar. O tarihten sonra hayatımın en kıymetlisi olan insan, en büyük acım, en büyük imtihanım ve aynı zamanda en büyük gururum oldu. Erkan ne can dedi ne de canan, onun öncesinde ve sonrasında hep vatan vardı. İşte bu yüzden bir şehit eşi olmaktan gurur duyuyorum ve gurur duyacağım." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.

Programa AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Adli Yargı Komisyon Başkanı Mehmet Burçin Çetinkaya ve diğer yetkililer katıldı.

Kayseri



Kayseri Garnizon Şehitliği'ndeki törene, Vali Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, protokol üyeleri ve şehit yakınları katıldı.

Törende Şehitler Anıtı'na çelenk konulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve saygı atışı yapıldı.

Program, Kur'an-ı Kerim okunup, şehitlerin mezarına karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

Nevşehir

Nevşehir Şehitliğindeki törende Vali İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Atilla Seçen ve Nevşehir Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği Başkanı Ramazan Çiftçi Atatürk Anıtı'na çelenk bırakarak, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saygı atışı yapıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda devam eden törende, Nevşehir Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği Başkanı Çiftçi, Çanakkale Zaferi'nin Türk tarihi kadar dünya tarihi için de önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Çiftçi, "Çanakkale Savaşı, ordumuzu zafere taşıyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk gerçeğini ortaya çıkartmıştır. Mukaddes vatan toprakları için canlarını seve seve vererek, bir milletin kaderini değiştiren, vatanımızı, istiklalimizi; sarsılmaz imanları, eşsiz cesaretlerine borçlu olduğumuz aziz şehitlerimiz, dünyada eşi benzeri olmayan bir destan yazmıştır." diye konuştu.



Öğrencilerin "Çanakkale Zaferi" adlı tiyatro oyununu sahnelediği programa, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Vali İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Atilla Seçen, daire amirleri ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA