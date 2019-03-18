AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cora, mesajında, Türk tarihine altın harflerle yazılan ve tarihte eşine ender rastlanan kahramanlık destanlarından biri olan Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümünün Şehitleri Anma Günü olarak idrak edildiğini belirtti.

Çanakkale savaşlarının önemine değinen Cora, şunları kaydetti:

"Vatanın bölünmez bütünlüğü ve istiklali söz konusu olduğunda şartlar ne olursa olsun bu milletin neleri başarabileceğinin en bariz göstergesi Çanakkale savaşlarıdır. Bugün bize düşen bir olmak, birlikte durmak ve uğrunda yüz binlerce şehit verilmiş bu vatana sahip çıkmaktır. Bu anlamlı günde, kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğünü milletimiz birlik ve beraberliğini canları pahasına müdafaa ederek en yüksek mertebeye erişen şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Vatan şairi Mehmet Akif'in dediği gibi 'Sahipsiz memleketin batması haktır, sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır.' Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümünde bizlere istiklalimizi ve istikbalimizi sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Kaynak: AA