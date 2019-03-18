Ağrı Valisi Süleyman Elban, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Elban mesajında, Türk tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü ve Şehitler Günü'nde başta Atatürk olmak üzere Çanakkale Savunması ile Türk Milleti'nin en büyük destanlarından birini tarihe yazan silah arkadaşlarını, kahraman şehitleri ve gazileri bir kez daha minnet, şükran ve rahmetle andı.

Türk Milletinin Çanakkale'de birlik ve beraberliği pekiştirerek varlığımızı ebedileştiren, zor şartlar altında kendinden çok güçlü ordulara karşı kazandığı büyük zaferin unutulmaz destanı yazdığını aktaran Elban, şunları kaydetti:

"Çanakkale Zaferi ile birlikte Şehitler Günü olarak da kutladığımız bu anlamlı günde vatan topraklarını canları pahasına koruyarak şehitlik onuruna erişen aziz şehitlerimizi, rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.

Her karışı aziz şehitlerimizin kanıyla sulanmış cennet vatanımızda, birlik, beraberlik, sevgi, huzur ve güven içinde sonsuza kadar yaşamak, hepimizin en büyük arzusu ve gerektiğinde tereddüt etmeden uğrunda şehit olabileceğimiz kutsal bir görevi olmalıdır.

Bu düşüncelerle, tüm şehitlerimize ve gazilerimize, sevgi, saygı, minnet ve şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA