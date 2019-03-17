Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sarıfakıoğulları, mesajında, Çanakkale Deniz Zaferi'nin küresel güçlere karşı şanlı Türk milletinin bir kez daha adını tarihe altın harflerle yazdırdığı ve bunun sonucunda da Türkiye Cumhuriyeti devletinin tohumlarının atıldığı bir kahramanlık destanı ve dönüm noktası olduğunu belirtti.

Kahraman Türk askerinin, kanında dolaşan milli şuurla ve milletinin verdiği destekle güçlü düşman ittifakına karşı bu savaşta da bir kez daha galip gelmeyi başardıklarına işaret eden Sarfakıoğulları, tıpkı o günlerde olduğu gibi küresel güçler ve içeriden onlara destek veren hain işbirlikçilerinin kirli ittifaklarının günümüzde de devam ettiğini kaydetti.

Türk milletinin, 15 Temmuz hain kalkışma gecesinde gösterdiği milli şuur ve kahramanlık destanıyla bir kez daha kanıyla canıyla bu hainlere dur demesini bildiğini, Türkiye üzerine yapılan hayasızca akınları durdurmayı başardığını vurgulayan Sarıfakıoğulları, şunları kaydetti:

"Tıpkı dün olduğu gibi bugün de aynı azim ve kararlılıkla aziz şehitlerimizin kanlarıyla sulayarak bizlere emanet ettikleri bu toprakları korumak için, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da içeride ve dışarıda sürdürdüğümüz mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Bu mücadelelerimiz devam ederken ülkemizin bekası ve milletimizin huzuru için, birlik ve beraberliğimizin ehemmiyetini daha iyi kavrayarak, yeni nesillere bu bilinci aktarmayı da kendimize bir görev bilmek boynumuzun borcudur."

Rektör Prof. Dr. Coşkun'un mesajı

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun ise yayımladığı mesajda, Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümünü, millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla idrak ettiklerini, Çanakkale destanının bütün kahramanlarını bir kez daha rahmetle saygıyla yad ettiklerini belirtti.

Coşkun, kahraman askerlerin iman ve azmi, milletin üstün fedakarlıklarıyla Çanakkale'de elde edilen eşsiz başarının, istiklal harbini zafere ulaştıracak direniş ruhuna da ilham verdiğini vurgulayarak, şunları aktardı:

"Terör örgütlerine ve arkalarındaki odaklara karşı yürütülen beka mücadelesinde, devlet olarak en büyük güç kaynağımız tıpkı bir asır öncesinde olduğu gibi yine milletimizin imanı, inancı, vatan ve bağımsızlık sevdasıdır. 15 Temmuz gecesi FETÖ ihanet çetesine karşı sergilenen kahramanlıklar, Çanakkale ruhunun bu topraklarda ne kadar diri, ne kadar canlı olduğunu bir kez daha göstermiştir."

Kaynak: AA