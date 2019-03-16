Gaziantep Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Edibe Sözen ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaduman, mesajında, Türk milletinin şehitlere ve gazilere olan minnet duygusunu daima hissettiğini ve bugünleri onlara borçlu olduğunun idraki içinde olduğunu belirterek, "Bizler de bu şuurla, şehitlerimizin emanetine kararlılıkla sahip çıkarak, ülkemizi geleceğe, muasır medeniyete taşımak için çalışmaktayız. Birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece inanıyoruz ki, yarınlarımız daha güzel ve daha mutlu olacaktır." ifadelerini kullandı.

HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Sözen de Çanakkale'yi geçilmez kılanın milletin azmi, vatan sevgisi, bağımsızlık mücadelesi, birlik ve beraberlik ruhu olduğunu vurgulayarak, "Bu duygu ve düşüncelerle eşsiz vatanımızı bizlere emanet eden ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, canı pahasına vatanını koruyan kahraman şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum." açıklamasında bulundu.

AK Parti İl Başkanı Özkeçeci de 18 Mart 1915'in Türk tarihinde bir askeri ve siyasi başarı olmaktan öte, inanç, azim ve yiğitlikle örülmüş bir destanın tarihi olduğunu belirtti.

Özkeçeci, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, tüm dünyaya "Çanakkale geçilmez" dedirten aziz şehitleri ve ebediyete intikal eden kahraman gazileri rahmet ve şükranla andığını kaydetti.

Kaynak: AA