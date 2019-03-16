Gaziantep Valisi Davut Gül, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gül, mesajında, Çanakkale'nin cumhuriyetin doğuşunu müjdeleyen bir sembol, yokluklar içindeki bir milletin çağın en güçlü devlet ve silahlarına topyekun direnişinin gerçek bir destanı olduğunu belirtti.

Bu destanın isimsiz kahramanlarının vatanın her bir köşesinden Çanakkale'ye koşarken asla geri dönmeyi düşünmeyip Türk'lük onur ve haysiyetini en güzel şekilde korumakla üzerlerine düşen görevi layıkıyla yerine getirdiğini kaydeden Gül, "Onlar, Çanakkale Zaferi'ni elde etmekle, sadece bir zafer değil, Türk milletinin Anadolu'daki varlığının devamını da sağladılar. Övgülerin en güzeline layık olan Çanakkale şehitleri asla unutulmayacak, Türk milletinin kalbinde ebedi olarak yaşayacaktır. Bu anlamlı günde başta cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve bağımsızlığımız uğruna şehadet şerbetinden içen bütün aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA