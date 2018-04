Şehitleri Anma Günü' Programına Yoğun İlgi

Elbistan Karahasanlılar Derneği (EKARDER) ve Avrupalı Karahasanlılar Derneği (AKARDER) tarafından şehitler için 'Şehitleri Anma Günü' düzenlendi.

27 yıl önce 15 Nisan tarihinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucunda şehit düşen 6 Karahasanuşaklı ile birlikte tüm şehitlerin yad edildiği programa, İzmir'deki terör saldırısını önlemek istediği sırada şehit düşen kahraman polis memuru Fethi Sekin'in babası da katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Hatim duası ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden Şehitleri Anma Günü programı, köy halkı tarafından olayla ilgili anılar anlatıldı. Olayları anlatan vatandaşlardan bazıları fenalık geçirdi. Terör saldırısı ile ilgili şiirlerin okunmasıyla devam eden programda bir konuşma yapan Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, şunları söyledi:

"Oğlum 5 Ocak 2017 Perşembe günü bölücü kalleşlerin İzmir Adliyesinde düzenlediği saldırıyı bertaraf etmek için canını ortaya koydu. Bu uğurda şehadet şerbetini içti. Canımın parçası, gözümün nuru oğlum Fethi Sekin kutsal vatanımız uğruna şehit oldu. Ama şimdi vatanın evladı oldu. Tüm vatan evlatları da bana evlat oldu. Fethi, Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Doğancık köyünde 1 Kasım 1973 yılında dünyaya gözlerini açtığında ben vatan görevimi yapmak üzere Ankara'daydım. Şehadet şerbetini içip son kez gözlerini kapattığında ise Aydın'da hastanede ameliyattan yeni çıkmıştım. Maalesef oğlumun doğumunda da aramızdan ayrılışında da yanında bulunamadım. 15 yıllık İzmir'de bulunduğu hizmetinin son 8 yılını İzmir Adliyesinde görev yaparak geçirdi. Polis olarak görev yaptığı esnada kardeşlerinin eğitimiyle de yakından ilgilendi. İki kardeşi öğretmen, bir kardeşi de polis oldu. Yüreğindeki iman, vatan sevdası, millet aşkı ile her zaman Bedrin Aslanları gibiydi. Şimdi size kahramanlık üzerine bir iki cümle söylemek istiyorum. Devamından dilim döndüğünce Fethi kimdir diye soranlara Fethi'yi anlatmak istiyorum. Kahramanlık, görevini yapmaktır, işini sevmektir. Kahramanlık, eşini sevmektir. Uykusuz olsa da izin gününde çocuklarını alıp pikniğe gitmektir. Eve yorgun gelip üniformasını çıkardıktan sonra eşine yardım etmektir. Kahramanlık, çocuklarının dersleriyle, kurslarıyla, ödevleriyle ilgilenmektir. Çocuklarım hiç bir şeyden mahrum kalmasın deyip gece yarılarına kadar bilirkişi raporu hazırlamak ve televizyon karşısında yorgunluktan sızıp kalmaktır. Her sabah kalkınca sanki bayram namazına gider gibi duşunu alıp tıraş olmak, parfümünü sıkmadan işe gitmemektir. Kahramanlık, 15 Temmuz gecesi eşiyle, ailesiyle helalleşip evden çıkarken kendisi gibi polis olan kardeşine telefonda 'oğlum silah namustur gerekirse öl ama silahını kimseye teslim etme' diyebilmektir. Kahramanlık, freni boşalan kamyonun önünde klavuzluk yapıp yolu açabilmek ve insanların hayatını kurtarabilmektir. Hahramanlık aşktır, sevmektir, işine, eşine, yuvasına bağlı olmaktır, zaman ayırmaktır. Biz bu ülkenin taşını, toprağını, gülünü, dikenini can bildik. Candan aziz bildik. Şimdi bana hala soruyorsanız Fethi Sekin kimdir diye. Size iki cümle ile anlatabilirim. Siz Fethi Sekin'siniz, Fethi Sekin sizsiniz."

Mehmet Zeki Sekin'in konuşmasından sonra sırayla Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çeleğen, Pazarcık Belediye Başkanı Yakup Hamdi Bozdağ, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç birer konuşma yaptılar.

Konuşmalardan sonra kürsüye gelen Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, bir konuşma yaptı.

Kaymakamı Akkoyun, konuşmasında şu ifadeler yer verdi:

"Toprak kolay vatan olmuyor. Toprak şehit kanı dökülünce vatan oluyor. Uğrunda can verince vatan oluyor. Dolayısıyla bizden nesiller önce dedelerimiz, atalarımız nasıl ki bu coğrafyayı vatan yapılmak için canlarını verdiyse, canlarını siper ettiyse bugün de onların evlatları bu vatan için, bu miras için canlarını siper ediyor. Bu coğrafya farklı bir coğrafya, bu coğrafya kolay kolay bölünmez. Bunu en kalbi şekilde inanarak söylüyorum. Niye bunu söylüyorum. Çünkü 1400 evvel Efendimiz İstanbul'un fethiyle ilgili ne diyor. İstanbul elbet feth olunacaktır. Onu fetheden asker ne güzel asker, onu fetheden komutan ne güzel komutan. Atalarımız 1400 yıl evvel müjdelenen ve Efendimizin mübarek dilinde dökülen ne güzel kelimesinin içine sığabilmek için o mücadeleyi verdi ve İstanbul'u fethetti. Bizler de inşallah bu ne güzel kelimesinin içine girmeyi rabbim bizi de nasip eder. Gayretimiz bu olmalı. Vatan coğrafyası kıymetli, vatan coğrafyası değerli. Bu vatan coğrafyası nasıl ki kolay elde edilmediyse, kolay da verilmeyecektir. Bin yıl evvel atalarımız, dedelerimiz bu topraklara girdiği zaman bir işgal niyetiyle veya bu gün biliyorsunuz bazı devletlerin Afrika'da veya birçok yere girdiği zaman gelir elde etmek için, sömürmek için, petrol için girme gibi bir zihniyeti yoktu atalarımızın. Medeniyet götürmek ve medeniyet inşa etmek için girdiler Anadolu'ya. Bu coğrafyada medeniyeti inşa ettiler. Hoşgörünün, sevginin, kardeşliğin en güzelini sergilediler. Buradan Balkanlara ve birçok coğrafyaya bunu götürdüler. İnşallah bugün bu topluluk o gün gösterilen birliği, beraberliği, hoşgörüyü, sevgiyi gösteriyor. Bizler çok çalışmalıyız. Çok gayret etmeliyiz. Bu topraklara, bu mirasa sahip olmalıyız. Bugün bu program gerçekten çok kıymetli. 27 yıl evvel Karahasanuşağı'nda 6 vatan evladı kalleşler tarafından şehit edildiler. Bugün onların arkadaşları evlatları, torunları çok güzel bir anma programı yapıyorlar ve o günü anma hem onda ibret alma hem bundan sonrası için inşallah birliği, beraberliği sağlama ve mahallenin, ilçenin, memleketin gelişmesi için gayret etme yolunda çok güzel bir program tertip etmişler. Böyle bir program yapıldığı için herkesi tebrik ediyorum. Böyle bir kalabalığı burada oluşturduğunuz için hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bu kalleşçe saldırıda şehit olan vatandaşlarımıza bir kez daha rabbimden rahmet diliyorum. Yine vatan için, bayrak için, ezan için, geleceğimiz için canlarını siper eden gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında terör operasyonlarında canlarını feda eden aziz şehitlerimize de bu vesileyle bir kez daha rahmetle, şükranla, minnetle yad ediyoruz, anıyoruz."

Daha sonra şehit yakınlarına Kur'an-ı Kerim ve bayrak takdim edildi. Şehitleri Anma Günü programı yöresel yemeklerin ikram edilmesiyle son buldu.

Programa; belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KAHRAMANMARAŞ