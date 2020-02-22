22.02.2020 11:47 | Son Güncelleme: 22.02.2020 11:48

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde şehitlere vefa gecesi düzenlendi.



Fatih Mahallesindeki Fatih Düğün Salonunda şehitler için vefa gecesi tertip edildi. Altı dernek öncülüğünde tertip edilen programa Bursa halkı büyük ilgi gösterdi. Programında mevlid-i şerif, ilahiler okundu. Deprem konferansı verilirken, şehitler için ikramlar dağıtıldı. Şehitlere vefa gecesini organize eden dernekler adına konuşma yapan Mustafa Bay, 'şehitliğin ve şehit ailelerinin öneminden bahsettikten sonra, "Onlar bu ezan, bu bayrak ve bu vatan için hayatlarını feda ettiler. Bizler de aynı değerler için çalışmaya devam edeceğiz. Hepsi bizim için birer bayraktır. Onlar için, onların bize emaneti olan aileleri için buradayız ve hep onların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.



Gecenin sonunda şehitler için kurban kesildi, lokma döküldü, şehit ve gazi ailelerine mushaf ve bayrak hediye edildi. Ayrıca 2 kişiye umre seyahati hediye edildi. - BURSA

Kaynak: İHA