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Şehitlere saygı için pedal çevirdiler

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, hain kalkışmanın yıl dönümünde 15 Temmuz ruhunu yaşatmak adına 15 Temmuz demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında "Şehitlere Saygı Bisiklet Turu" düzenledi.

Şehitlere saygı için pedal çevirdiler
15.07.2020 21:08 | Son Güncelleme: 15.07.2020 22:01

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, hain kalkışmanın yıl dönümünde 15 Temmuz ruhunu yaşatmak adına 15 Temmuz demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında "Şehitlere Saygı Bisiklet Turu" düzenledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz hain kalkışmanın 4. Yıldönümünde "Şehitlikten Şehitliğe" güzergahında bisikletseverlerin ve sporcuların katılımı ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Bisiklet Turu düzenlendi.

Bisikletçiler, Asri Mezarlığı Şehitlik Parkı önünden başlayarak, 15 Temmuz Şehitleri Ömer Halisdemir Anıtına kadar 15 Temmuz şehitleri için pedal çevirdi. Balıkesir bisiklet tutkunları, hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde Şehitlik Parkı- Devlet Hastanesi- Otel Basri- Gar- Milli Kuvvetler Caddesi- Anafartalar Caddesi- Necatibey Eğitim Fakültesi- Jandarma Komutanlığı rotasında pedal çevirerek ulaştıkları, 15 Temmuz Şehitler ve Ömer Halisdemir Anıtı önünde dua ettiler.

"Amacımız 15 Temmuzu ve şehitlerimizi unutturmamak"

15 Temmuz şehitlerini unutmamak adına yola çıktıklarını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, " Bisikletçilerimiz yüce bir amaç için pedal çevirdi. Yola çıkma amacımız 15 Temmuz Şehitlerimizi anmak, onları hatırlamak ve unutturmamaktı. Şehitlerimizi, 'Sizi unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız' diyoruz. "15 Temmuz günü, iradeye sahip çıkma günüdür" anlayışı ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile meydanları bir an boş bırakmayan aziz milletimizin ikinci bağımsızlık savaşıdır. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve huzurumuzu da daim eylesin. Şehadet şerbetini içmek üzere kararlılıkta meydanlara çıkan vatan evlatlarına Allah'tan rahmet diliyorum" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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