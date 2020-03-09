Şehitlere dua programı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Şehitlere dua programı - Haber
Marmaraereğlisi, İdlib, Güncel

Şehitlere dua programı

Marmaraereğlisi Müftülüğü İlahi Grubu'nca, Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulu Konferans salonunda "İdlib Şehitlerine Dua Programı" gerçekleştirildi.

09.03.2020 15:43 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:43
Şehitlere dua programı

Marmaraereğlisi Müftülüğü İlahi Grubu'nca, Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulu Konferans salonunda "İdlib Şehitlerine Dua Programı" gerçekleştirildi.


Marmaraereğlisi Müftülüğü İlahi Grubu'nca, Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulu Konferans salonunda "İdlib Şehitlerine yönelik Dua Programı" düzenlendi. Program kapsamında İlahi Grubu üyeleri Cüneyt Arslan, Burak Öz, M. Murat Arslan ve Mahmut Açıkgöz 'ün okuduğu farklı makamlardan ilahiler öğrenciler tarafından büyük bir beğeniyle takip edildi. Okunan ilahilerin ardından İlçe Müftüsü Muhammed Ali Özer, başta İdlib şehitleri olmak üzere geçmişten günümüze vatan topraklarının muhafazası için kanını akıtan, canını feda eden tüm şehitler için dua etti. - TEKİRDAĞ

İdlib haberleri ve İdlib son dakika gelişmeleri için tıkla

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler Haber
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Haber
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
Tırnak arasındaki doku, cinayetten tutuklanan ağabeyi haklı çıkardı Haber
Tırnak arasındaki doku, cinayetten tutuklanan ağabeyi haklı çıkardı
İran'dan korkutan açıklama: Koronavirüs dışında bir virüs daha var Haber
İran'dan korkutan açıklama: Koronavirüs dışında bir virüs daha var
Kuyumcular fiyat verip uyardı! Altını olanlar köşeyi dönecek Haber
Kuyumcular fiyat verip uyardı! Altını olanlar köşeyi dönecek
FETÖ'cü gizli tanık: Erdoğan'ın üstünden düştüğü ata ilaç verildi Haber
FETÖ'cü gizli tanık: Erdoğan'ın üstünden düştüğü ata ilaç verildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Angela Merkel James Jeffrey İçişleri Bakanı
Magazin Hadise Cem Yılmaz Demet Akalın Haluk Levent
Spor Falcao Gökhan Gönül Bülent Uygun Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Daha Fazla Adana Avrupa Petrol Sivasspor
Şu an buradasınız: Şehitlere dua programı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 16:43:59. #1.15#