Şehitler 'Vefa Yürüyüşü' ile Aydın'da Yad Edilecek

Çanakkale Zaferi'nde destanlaşan ve tarihe sığmayan kahramanlıkları ile anılan 57. Piyade Alayı Şehitleri, 25 Nisan 2018 Çarşamba günü "Vefa Yürüyüşü" ile Aydın'da yad edilecek.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 103. yılı kapsamında aziz şehitlerimizi yad etmek üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak "Yeniden Diriliş Aynı Ruhla Çanakkale" sloganı ile anma programları gerçekleştirilecek.

Bu programlar kapsamında Aydın'da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek 57. Alay Şehitleri anma programı, ilk olarak Külliye Camisinde kılınacak sabah namazı ile başlayacak. Ardından vatandaşlara Çanakkale Savaşında askerlerimizin yediği yağlı buğday çorbası Külliye Cami önünde ikram edilecek.

Külliye Camisinde kılınacak sabah namazı ve çorba ikramının ardından katılımcılara ve gençlere Aydın Gençlik Merkezinde "Çanakkale" konulu belgesel izletilecek.

Tüm Aydınlı vatandaşların davetli olduğu 57. Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü saat 09.30'da Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü önünden başlayacak. Kortej yürüyüşünün ardından Kemer Mezarlığı Programı ve Şehitlik ziyareti gerçekleştirilecek. Şehitlik ziyaretinin ardından şehitlerimiz için lokma hayrı yapılacak, Kuran-ı Kerim tilaveti okunacak.

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir "İlimizde gerçekleştirecek olduğumuz 57. Piyade Alayı Şehitleri anma programında gençlerimizle birlikte şehitlerimizi anmak ve ruhlarına bir dua göndermek için bir arada olacağız. 'Yeniden Diriliş Aynı Ruhla Çanakkale' sloganıyla düzenlediğimiz programa tüm Aydın halkımızı ve gençlerimizi davet ediyoruz" dedi. - AYDIN