Şehitler Üstüner ve Keskin, Ankara'da son yolculuğa uğurlandı
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Şehitler Üstüner ve Keskin, Ankara'da son yolculuğa uğurlandı

VAN'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilotlardan Komiser Yardımcısı Samet Üstüner (27) ile uçuş teknisyeni polis memuru Mustafa Keskin'in (28) cenazeleri, Ankara'da düzenlenen törenle toprağa verildi.

Şehitler Üstüner ve Keskin, Ankara'da son yolculuğa uğurlandı
17.07.2020 14:59 | Son Güncelleme: 17.07.2020 15:28

VAN'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilotlardan Komiser Yardımcısı Samet Üstüner (27) ile uçuş teknisyeni polis memuru Mustafa Keskin'in (28) cenazeleri, Ankara'da düzenlenen törenle toprağa verildi.

İnsanlı keşif uçağının Van'da Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan 7 emniyet personelinden Pilot Komiser Yardımcısı Samet Üstüner ve uçuş teknisyeni polis memuru Mustafa Keskin için Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde tören düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, Ankara Valisi Vasip Şahin ile şehitlerin aileleri ve yakınlarıyla çok sayıda vatandaş katıldı.

EŞİNİN INA SARILDI

Şehit Üstüner'in 1,5 yıllık eşi Elif Üstüner, tören boyunca eşinin fotoğrafına sarıldı. Törende gözyaşlarına boğulan anne Ayşe Üstüner'i, polisler sakinleştirdi. 

Şehit Mustafa Keskin'in eşi Büşra Keskin de törene kucağında 10 aylık oğlu Ali ile birlikte katıldı. Gözyaşlarına boğulan Büşra Keskin'i, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu teselli etmeye çalıştı. 

'DİK DURACAĞIM'

Şehitlerin cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından cenaze aracına taşındı. Türk bayrağı sarılı tabutları, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile birlikte bazı bakanlar taşıdı. Cenaze araçları camiden çıkana kadar arkasından yürüyen şehit yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Şehit Mustafa Keskin'in eşi Büşra Keskin, "Dik duracağım, oğluma da bakacağım. Gözün arkada kalmasın" diyerek gözyaşı döktü. Büşra Keskin, eşini asker selamıyla uğurladı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR 

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM- Fatih ERDOĞAN/ANKARA, - 


Kaynak: DHA

Manşet

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