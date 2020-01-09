Şehitler uğurlandı
Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucu şehit olan Astsubay Çavuş Köse, Uzman Onbaşı Karakoç, Uzman Çavuş Yanık ve Uzman Onbaşı Akbulut, son yolculuklarına uğurlandı.
09.01.2020 17:36 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:36
Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucu şehit olan Astsubay Çavuş Köse, Uzman Onbaşı Karakoç, Uzman Çavuş Yanık ve Uzman Onbaşı Akbulut, son yolculuklarına uğurlandı.
Kaynak: Dunya.com